Podemos presiona a través del Congreso para que el CIS vuelva a preguntar por la monarquía

Unidas Podemos eleva la presión sobre el PSOE a cuenta de la monarquía propiciando una futura votación en el pleno. El grupo confederal ha registrado hoy en el Congreso una Proposición No de Ley para instar al Gobierno, del que forman parte, a que el Centro de Investigaciones Sociológicas vuelva a preguntar "de forma específica en sus encuestas" sobre la valoración de la monarquía así como la valoración de los diferentes miembros de la familia real. En el documento, al que ha tenido acceso la SER, los morados recuerdan que la última vez que este organismo preguntó sobre la institución fue en 2015 y critican, de forma velada, que los socialistas no haya revertido la situación: "Los cambios de gobierno y el relevo en la presidencia del CIS no han evitado que se continúe sin preguntar directamente a la ciudadanía por su valoración sobre la monarquía y la jefatura del Estado" señalan en el texto.

Los morados que, antes de entrar en el Gobierno, llegaron a pedir la dimisión del presidente del CIS, Jose Félix Tezanos, cuestionan también que el centro de investigaciones cambiara sus barómetros para incluir todos los meses preguntas sobre intención de voto y valoración de líderes pero no haya dado ese paso con la Casa Real. "Parece seguir apostando porque la monarquía no pueda ser evaluada en las encuestas del CIS por los ciudadanos como cualquier otra nstitución, creando así una situación de difícil justificación de cara a una ciudadanía moderna" afirman en la exposición de motivos. El texto señala también que la última ocasión que se incluyó la pregunta, en 2015, la nota media sobre la monarquía fue de 4,34, tres puntos menos que en 1995.

La formación de Pablo Iglesias, que ya ha intentado sin éxito en varias ocasiones crear en el Congreso una comisión de investigación sobre las actividades del Rey Emérito, presiona así a su socio de Gobierno obligándoles a votar de forma pública en el hemiciclo si aceptan o no esta petición. En todo caso, y dadas las características del tipo de propuesta elegida, una PNL, su aprobación no implicaría que el CIS introdujera automáticamente la pregunta. Solo permitiría elevar la petición al ejecutivo, del que ambos partidos partidos forman parte, para su consideración.

Iglesias ve "probable" que se demuestre que la monarquía no tiene futuro

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido, Pablo Iglesias, no ha tardado en mostrar su apoyo público a esta petición. Iglesias, que ya mostró sus discrepancias con la parte socialista del gobierno calificando de "huida" y de "indigna" la salida al extranjero del Rey Emérito, mantiene el pulso asegurando si el CIS pregunta por la monarquía "es probable que se demuestre que no tiene futuro y que crece una mayoría social republicana en España" escribe en su cuenta de Twitter.