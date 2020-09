El teatro apela a la valentía y reivindica la cultura como bien esencial

Después de seis meses de inactividad provocada por la pandemia, el sector de las artes escénicas se ha reencontrado por primera vez este lunes en Málaga, en la XXIII edición de los Premios Max que concede la Fundación SGAE. Más de 500 profesionales de las artes escénicas entre actores, actrices, productores, dramaturgos, empresarios privados, directores de teatros públicos, escenógrafos o diseñadores de iluminación han compartido el 65% de aforo del Teatro Cervantes en una gala dirigida por Elisa Ramos y Joaquín Casanova, fundadores de la compañía andaluza La Maquiné. Una gala presidida por una enorme caracola en un escenario desnudo, bajo el lema 'el arte de escuchar' y conducida por el payaso Chochote, maestro de ceremonias de un reencuentro en el que el sector teatral ha evidenciado de forma colectiva su preocupación por el presente y el futuro.

La cultura como espacio seguro, como “bien esencial y necesario”, como “trabajo en equipo que apela a lo colectivo y a lo público” han sido argumentos frecuentes en los discursos de los premiados en una ceremonia en la que las restricciones de aforos ha sido central en muchos de los agradecimientos: “Que nos dejen llenar los teatros como estaba el avión que nos ha traído a Málaga”, señalaba Tian Gombauy al recoger su Max al mejor espectáculo para público infantil o juvenil o el bailarín y coreógrafo Manuel Liñán (Premio Max del Público), que decía no querer, en el futuro, “diseñar espectáculos para trenes, aviones o autobuses”. “Se nos está desintegrando la cultura, el tejido cultural”, añadía minutos después el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, el único que se ha dirigido de forma más o menos explícita al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, presente en la ceremonia. “La pandemia ha dejado las artes escénicas como un queso gruyere, lleno de agujeros”, añadía, a su lado, el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana.

"Este Max se lo dedico a la valentía, a la de las gentes que van a llenar los teatros, y a la valentía que siempre han demostrado las artes escénicas", decía el compositor Luis Miguel Cobo al recoger uno de los tres Max que ha recibido la gran triunfadora de la noche, ‘Play’, el espectáculo de danza de la compañía Aracaladanza. ‘Shock, el cóndor y el puma’, de Andrés Lima, y ‘Jauría, de Miguel del Arco, lograban ambas dos de las tres manzanas de Brossa a las que optaban. La otra gran favorita, ‘Como los griegos’, de Josep María Mestres, que optaba a tres premios, se ha ido con las manos vacías. Lima, director de ‘Shock’ y Premio Nacional de Teatro, recogía su Max a la Mejor Dirección de Escena reconociendo que “estamos en un momento difícil, por no decir jodido, y necesitamos de audacia para seguir adelante” y dedicando el galardón “a todos los desaparecidos de todas la dictaduras de todos los shock y a sus madres, en España, en Chile, en Argentina, pero sobre todo a la memoria de una persona que ha estado muy presente en este montaje, la memoria de Salvador Allende” mundo y a sus padres, pero sobre todo a la memoria de Salvador Allende”.

Una gala ni demasiado larga ni demasiado divertida en la que, además de las reivindicaciones en torno los efectos de la pandemia, ha habido espacio para el humor, que subía al escenario la actriz Verónica Forqué: “No sé realmente quién me da esto, pero me hace mucha ilusión”, decía la Forqué al recoger su Max a mejor actriz protagonista por su papel en la obra ‘Las cosas que sé que son verdad’, un texto de Andrew Bowell dirigido por Julián Fuentes Reta. La actriz aprovechaba para quitarle seriedad a la gala: “Nunca me emociono así, son las drogas, mi madre debe estar flipando, viva la república, mamí”, ataviada con un vestido estampado con vaginas y pezones, y una de esas bandas que suelen llevar las mujeres que participan en concursos de belleza pero con las preguntas: “¿Cuántos asientos van a estar ocupados hoy por actores o actrices negros o racializados? ¿Qué visibilidad tienen las personas racializadas en la industria española?”

Lista de premiados

Mejor espectáculo de teatro: Jauría (Kamikaze).

Mejor espectáculo de danza: Gran Bolero, de Jesús Rubio Gamo.

Mejor espectáculo musical o lírico: Doña Francisquita (Teatro de la Zarzuela)

Mejor espectáculo de calle: Al otro lado (Zanguango)

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar: Zapatos nuevos (Tian Gombauy LEl Teatre de l’home dibuixat)

Mejor espectáculo revelación: El viento es salvaje (Las niñas de Cádiz)

Mejor autoría teatral: Josep Lluís y Rodolf Sirera (Dinamarca).

Mejor autoría revelación: Marta Arán (Todos los días que mentits)

Mejor adaptación o versión de obra teatral: Jordi Casanovas (Jauría) y Joan Sellent (Como los griegos).

Mejor dirección de escena: Jordi Casanovas (Andrés Lima (Shock. El Cóndor y el Puma)

Mejor actriz protagonista: Verónica Forqué (Las cosas que sé que son verdad).

Mejor actor protagonista: Lluís Homar (La nieta del señor Linh).

Mejor intérprete femenina de danza: Olga Pericet (Un cuerpo infinito).

Mejor intérprete masculino de danza: Marco Flores (Origen).

Mejor composición musical para espectáculo escénico: Luis Miguel Cobo (Play)

Mejor coreografía: Sara Cano (Vengo).

Mejor diseño de espacio escénico: Beatriz San Juan (Shock. El Cóndor y el Puma).

Mejor diseño de vestuario: Elisa Sanz (Play).

Mejor diseño de iluminación: Pedro Yagüe (Play).

Premio Max aficionado o de carácter social: Escuela Municipal de Teatro ‘Ricardo Iniesta’ de Úbeda.

Premio Max del Público: ’Viva’, de Compañía Manuel Liñán.

Premio Max de Honor: Nacho Duato