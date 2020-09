Sanidad se plantea reducir la cuarentena por coronavirus a 10 días

Esta semana el homólogo de Fernando Simón en Alemania proponía acortar de 14 a cinco días la cuarentena para los sospechosos de COVID-19. Sobre este debate ha sido preguntado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, en rueda de prensa este lunes. "En España sí que se está debatiendo la posibilidad de dejar de forma inequívoca durante 10 días la cuarentena y el aislamiento, y olvidarnos ya de los 14 días", ha asegurado.

Según Simón, en nuestro país "no es necesario hacer 14 días de cuarentena siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas" ya que ahora mismo con la estrategia de actuación en España, si a los 10 días se obtiene una PCR negativa "se puede parar la cuarenenta". "En cuanto a los casos positivos si a los 10 días llevan ya 3 días sin sintomatología y se hace una PCR, y es negativa, ya no es necesario continuar con el aislamiento", ha añadido. Eso sí, ahora mismo, Sanidad no se plantea acercarse a la propuesta de Alemania: "Ahora mismo estamos en 10-14 días de cuarentena, bajar a 5-7 días llevará más tiempo". Aunque asegura que se está "planteando".

"A partir del día 10 la carga viral que hay en la nasofaringe es ya muy baja y en muchos casos ya no son personas infectivas aunque se pueda detectar de alguna manera el virus", ha explicado. Por su parte, Fernando Simón ha señalado que "hay que valorar con cuidado cuanto implica ese exceso de riesgo" si queremos optar ya a bajar la cuarentena de esos 10 días a los que parece que a partir de unos días se va a ceñir la Sanidad española y que cada vez más países a nivel europeo van adaptándose.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del pasado viernes, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 26.660, de las cuales 2.440 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. Un dato que sitúa la cifra total de contagios en 525.549.

Vacunar a los más vulnerables y a sanitarios

Dicho esto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado, como también lo ha hecho este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que a finales de año podrían estar ya disponibles las primeras dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y AstraZeneca. En este sentido, Simón ha recordado que se está planteando vacunar primero a los grupos más vulnerables, como por ejemplo los mayores o las personas con patologías previas de riesgo, y a aquellos que trabajan en los servicios esenciales como los profesionales sanitarios.

Por otra parte, y preguntado por la presión hospitalaria, Simón ha señalado que se mantiene a nivel general en el siete por ciento, si bien ha reconocido que hay comunidades autónomas en las que la carga es mayor e, incluso, entre hospitales de una misma región. En estos casos, ha abogado por analizar medidas para reducir la presión asistencial como, por ejemplo, derivando a pacientes o aumentando el número de camas hospitalarias. Finalmente, y respecto a los test rápidos de detección del coronavirus, Simón ha avisado de que la interpretación de los mismos cambia según la incidencia de enfermedad que haya en la zona donde la persona ha estado expuesta al virus. "La interpretación de estas pruebas, mientras no tengan un cien por cien de sensibilidad, no es sencilla", ha avisado.