El rey inaugura el año judicial sin acuerdo para renovar el Poder Judicial o el Constitucional

La apertura del año judicial que acoge este lunes el Tribunal Supremo apunta a ser una de las más cargadas de los últimos años. La sexta edición que preside Felipe VI de Borbón llegará mientras la Fiscalía del alto tribunal investiga el patrimonio de su padre y con el Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi dos años además de a la espera de relevantes decisiones judiciales en los próximos meses: la sentencia firme del caso Gürtel y resoluciones del caso Bankia, el 1-O o sobre la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus.

El año pasado los dos temas protagonistas fueron la sentencia del procés y la renovación fallida del CGPJ. Carlos Lesmes, presidente del organismo, felicitó a la sala de lo penal por el juicio que estaba entonces a la espera de resolución y María José Segarra, entonces Fiscal General del Estado, dijo que "todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte sea cual sea el sentido de la misma".

Un año después la sentencia está dictada, todos los líderes independentistas juzgados están cumpliendo condena por sedición, malversación y desobediencia y la batalla se sigue jugando en Europa para intentar que Carles Puigdemont sea juzgado en nuestro país, sin éxito por el momento.

El año pasado ya se abordó también un asunto que este asunto pasa a la primera página: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones, y se prolonga puede contribuir al descrédito del órgano de gobierno de los jueces", dijo entonces Carlos Lesmes. A día de hoy ese "retraso" roza los dos años con muchos nombres encima de la mesa pero sin un acuerdo entre PSOE y PP.

No sería de extrañar, por tanto, que esta alusión se repita en los discursos de este lunes. No está prevista la asistencia del Presidente del Gobierno pero sí de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Habrá pleno también de presidentes de las tres instituciones que no se renuevan: Carlos Lesmes (CGPJ), Juan José González Rivas (Tribunal Constitucional) y Francisco Fernández Marugán (Defensor del Pueblo en funciones).