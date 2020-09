España mantuvo los colegios cerrados durante más tiempo que la media de países de la OCDE

El 10 de marzo la comunidad de Madrid anunció el cierre de los centros educativos entre las medidas para afrontar la pandemia y el tsunami que entonces se nos venía encima. El cierre se extendió al resto de comunidades esa semana antes de la declaración el 14 de marzo del Estado de Alarma. Entonces no lo sabíamos pero la mayoría de escuelas no iban a volver a abrir ese curso. No lo han hecho hasta esta semana seis meses después.

Los escolares españoles han soportado uno de los cierres más largos de la OCDE según señala la propia organización en su informe anual Panorama de la Educación que en su edición de este año dedica un apartado al impacto del coronavirus en la enseñanza y sus consecuencias en 46 países. En España los colegios han estado cerrados 16 semanas frente a las 14 de media de la organización. En dos tercios de los países analizados (32 de los 46 ) los alumnos volvieron a clase, al menos parcialmente, y los sistemas educativos se reactivaron en el mes de mayo. En España esa vuelta fue voluntaria y muy limitada únicamente para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que finalizaban etapa educativa. Entre los países que también prolongaron el cierre de centros educativos están Italia (el más golpeado en la primera ola de la Pandemia), Portugal o Lituania. La OCDE señala que en cada semana de cierre supone la pérdida de 23 horas de enseñanza obligatoria en primaria y 30 en Secundaria aunque, recuerda, que la mayoría de países han usado la enseñanza a distancia para compensar las clases presenciales. También cita ejemplos de programas educativos en televisiones o radios puestos en marcha por las administraciones, entre ellos, Aprendemos en casa que emitió TVE durante las semanas de confinamiento y desescalada impulsado por el ministerio de Educación y Formación Profesional.

Consecuencias económicas

El infome advierte de las graves consecuencias económicas que el cierre de colegios y la pérdida del aprendizaje puede tener a medio y a largo plazo y recuerda que han sido más graves en las clases más desfavorecidas. La OCDE cita el estudio de dos economistas estadounidenses que estiman que la pérdida de un tercio del curso académico y su aprendizaje podría lastrar el PIB un 1,5% de promedio anual el resto del siglo.

La OCDE advierte también de que la caída de la economía y el incremento del gasto social en partidas como el desempleo o la sanidad para hacer frente a la pandemia puede lastrar el gasto público en educación. En el caso de España recuerda que esa inversión está por debajo de la media de países de la organización y que aún no se ha recuperado el nivel previo a la crisis de 2008. En el informe también se dice que el gasto privado en educación puede igualmente verse afectado, un gasto que en el caso de España se concentra en dos etapas muy concretas: el primer ciclo de infantil – de o a tres años - y la enseñanza universitaria. Las cuarentenas y las restricciones a la movilidad van a suponer un impacto también en la llegada de estudiantes extranjeros a las universidades aunque en ese caso España será de los países menos afectados porque – al margen de los Erasmus – es de los países que menos alumnos internacionales recibe.