Sánchez reconoce que la evolución es "preocupante", pero asegura que hay "vigilancia absoluta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la actual evolución de la pandemia del coronavirus en España es "preocupante", pero ha asegurado que el Ejecutivo mantiene una "vigilancia absoluta" de la transmisión del virus.

Durante su comparecencia en el pleno del Senado, Sánchez ha mencionado los datos registrados el pasado 4 de septiembre por el Ministerio de Sanidad en los que se reflejaba que casi medio millón de españoles se habían contagiado del COVID-19, si bien este lunes, 7 de septiembre, ya se han alcanzado los 525.549 contagios.

"Son datos preocupantes, pero mantenemos una actitud de vigilancia absoluta. No podemos malgastar ni un solo esfuerzo, no podemos distraernos un solo instante y estoy convencido de que vamos a volver a doblegar al virus y a mitigar la pandemia", ha aseverado Sánchez en la Cámara Alta.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha mencionado algunas de las principales medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, en coordinación con las comunidades autónomas, para frenar los contagios del virus. Así, Sánchez ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha licitado un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de protección individual por más de 2.500 millones de euros.

El objetivo de este contrato, según ha explicado, es dotarse de una reserva estratégica a la que ya se han adherido 16 comunidades autónomas y a través de la cual se espera adquirir en dos años casi 3.700 millones de unidades de material sanitario. Además, el presidente del Gobierno ha señalado que ya se han repartido casi 271 millones de unidades de material sanitario, de las cuales más de 213 millones de unidades han sido destinadas a las comunidades autónomas.

"Esto son unas cifras elocuentes que demuestran el esfuerzo que estamos haciendo todos para preservar la salud pública y defender la vida de los ciudadanos", ha recalcado Sánchez, para subrayar también la creación de la red de rastreadores de las comunidades autónomas y la puesta a disposición de las mismas por parte del Gobierno de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para las labores de rastreo en los lugares donde hay "más dificultades".

La aplicación 'Radar Covid' ha sido otra de las medidas mencionadas por Sánchez en el Senado, informando de que ya se la han descargado casi 3,5 millones de personas y ya está disponible en 12 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra.

"Todavía quedan algunas comunidades importantes, por lo que invito a todas a que firmen antes del 15 de noviembre los convenios. Esta es una herramienta muy importante para rastrear y evaluar el nivel circulación del virus en nuestro territorio", ha enfatizado.

Se han triplicado las pruebas PCR

Por otro lado, Sánchez ha comentado que desde que finalizara el estado de alarma se han triplicado el número de pruebas PCR que se realizan en España, las cuales están permitiendo detectar cada vez a más personas.

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, del 28 de agosto al 3 de septiembre se han realizado 626.262 pruebas PCR. Asimismo, Sánchez ha informado de que las comunidades autónomas ya han realizado más de 2,2 millones de test anticuerpos.

"Son datos que demuestran el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas para detectar anticipadamente la evolución de la pandemia. Y es que, hemos triplicado la cifra de PCR desde que se levantara el estado de alarma", ha apostillado Sánchez.

Finalmente, y respecto a las vacunas, el presidente del Gobierno ha insistido en que es la Comisión Europea la que está negociando la compra centralizada de todas las que se desarrollen, siendo la de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y AstraZeneca la que está más avanzadas.

"El reparto se va a hacer de manera equitativa entre los países y conforme a la población de cada uno de ellos", ha matizado, para comentar que España ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por Janssen.

En este ensayo de fase 2 se estudiará cómo calibrar la cantidad de dosis para generar la inmunidad, las diferencias entre administrar una o dos dosis, así como el intervalo de tiempo que debería pasar entre dosis. En España participarán 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años y también mayores de 65, y se realizará en el Hospital La Paz, el Hospital La Princesa de Madrid y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

"Todo esto demuestra que trabajamos por vencer al virus, aunque no está resultando ser una tarea fácil para nadie. Por difícil que resulte, por los errores que se puedan cometer, nuestra única posibilidad es no rendirse e intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente completamente al virus. Mientras eso llega, estamos obligados a convivir con el virus y hacer todo lo posible por convertirnos en un muro y no en un vector transmisor del mismo", ha zanjado Sánchez.