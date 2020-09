Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha sido contundente sobre la situación de Gareth Bale en el Real Madrid. "Es un hombre adulto, necesita saber qué es lo mejor para él", explica Modric.

"Durante casi 12 años jugamos juntos y es una situación difícil para él y para el club. Gareth necesita saber lo que quiere hacer. Es un hombre adulto y necesita decidir qué es lo mejor para él. ¿Se siente feliz aquí o quiere probar algo más? Para mí, Gareth sigue siendo un gran jugador y todavía tiene mucho que ofrecer en el fútbol. Solo depende de él, si tiene suficiente hambre o ganas de seguir adelante", afirmó en una entrevista para The Times.

Respecto a si alguna vez ha jugado a golf con el galés, el croata explicó que solo en una ocasión. "Tuvimos una tarde libre, en pretemporada, hace tres años. Estábamos en Detroit o Michigan, y me llamó y me dijo: '¿Quieres ir a jugar al golf conmigo?' Le dije: 'No, no estoy dispuesto a hacerlo'. Y él dijo: 'Vamos, vamos, te lo mostraré’. Y fui con él y fue malo, nunca más. Era un mal profesor".

El jugador también sobre uno de sus exentrenadores, Mourinho. "Le tengo un cariño especial, por todo lo que significó para mí. Gana en todas partes. Incluso cuando la gente dice: 'Ah, no ganó en el United', ganó. Ganó la Europa League y otras copas por su calidad. Sabe cómo transportar su energía a los jugadores. Si tuviera que decir una cosa que hace de manera distinta a los demás es cómo se prepara para los partidos, es algo increíble, te da todo lo que necesitas saber sobre los equipos, dónde hacer daño y explotarlos".

"Sin Cristiano, necesitas a alguien con un toque de magia"

El jugador croata valoró todos los años compartiendo verstuario con Cristiano Ronaldo. "Jugar con Cristiano fue increíble. Tuvimos siete años increíbles aquí juntos, ganamos tantas cosas con Cristiano en el equipo y tal vez cuando no estabas en tu mejor momento Cristiano podía resolver el partido de la nada con su habilidad, ganas, carácter y calidad. Todo era especial en él, la forma en que trabajaba duro en el campo de entrenamiento y en el campo y por eso, cuando las cosas no van bien, siempre puedes esperar que haga algo especial", explicó.

"Sin Cristiano quizás necesitáramos adaptarnos y jugar más como equipo. Jugamos en equipo con él, pero cuando las cosas no van bien, necesitas a alguien que pueda darte un toque de magia y solía hacerlo todo el tiempo. Sin él desde hace dos años lo estamos haciendo más como equipo, somos más compactos, estamos más juntos en el campo, y esa es nuestra mayor cualidad, no depender de un solo jugador", concluyó.

