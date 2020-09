El Gobierno asume que el Congreso rechazará el decreto del superávit de los ayuntamientos

La ministra de Hacienda ha defendido en el Congreso el Real Decreto Ley que habilitaría a los ayuntamientos a usar sus remanentes frente a la COVID-19, un real decreto que no va a salir adelante. El Gobierno asume que no va a tener apoyos suficientes para sacarlo adelante, aunque María Jesús Montero argumenta que es el método más viable para ayudar a los municipios y que el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos.

Este real-decreto ley de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto y surgió de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, pese a las críticas y el rechazo que ha generado en numerosos municipios gobernados por diferentes formaciones políticas y entre los grupos de la oposición en el Parlamento nacional. En caso de ser convalidado, Hacienda transferirá hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participen en el préstamo al Estado para que los destinen a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.

Asimismo, la norma contempla que el Estado devolverá a los municipios el importe íntegro del préstamo en los próximos 10 años a contar desde 2022, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera "ofrece condiciones más ventajosas".

También recoge que los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de septiembre para trasladar al Estado su compromiso "firme, vinculante e irrenunciable" de transferir sus remanentes de tesorería.

Una vez conocido el volumen del préstamo, el Estado realizará un ingreso no financiero a las entidades locales participantes en el mismo. El importe del ingreso supondrá para cada municipio, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todos los ayuntamientos que formen parte de él.

El Estado transferirá a las entidades locales que hayan colaborado un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Según señaló el Gobierno, el dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también comunicó que las corporaciones locales que participen en el fondo se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0% y podrán ahorrarse hasta 70 millones de euros anuales de intereses que hoy están pagando por tener sus remanentes en las entidades financieras.