Nuevos criterios para las manos, los porteros y las protestas al árbitro

El excolegiado Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR de la RFEF, explicó este jueves algunos de los cambios en las reglas que habrá para esta nueva temporada 2020-2021 que está a punto de comenzar, en especial en algunas situaciones de jugadas con mano.

El aragonés recordó esta campaña "a partir de qué parte del cuerpo" no se debe considerar mano y por lo tanto no anular si hay gol, aclarando que todos los controles por encima de la axila no deben ser penalizados y también se refirió a las manos accidentales que acaban en gol.

En este sentido, indicó que estas acciones serán anuladas si se producen "inmediatamente al momento previo a la consecución del gol". "Si hay dudas sobre la accidentalidad debe ir a verla (al monitor de campo)", advirtió.

Cambio en los penaltis

Además, informó que en los lanzamientos de penalti, no se repetirán en el caso de que el guardameta se adelante si este "no toca el balón" y su "no ha influido en el fallo" del lanzador, mientras que tampoco se amonestará a aquellos que lo detengan y se adelanten por primera vez.

Clos Gómez también recalcó que han hecho "hincapié" en los comportamientos tanto en el campo como en las áreas técnicas. "Queremos que se controle ese comportamiento. Entendemos algunas protestas, pero pedimos que esa interacción sea de lo más correcto", apuntó sobre la zona donde se instalan los entrenadores.

"No podemos permitir esa clase de 'mobbing' de los jugadores intentando conseguir que un árbitro cambie su decisión porque no va a ocurrir nunca y al menos uno será amonestado", añadió sobre los corrillos alrededor del árbitro en algunas acciones.

VAR: el error manifiesto

Por otro lado, sobre el VAR, reiteró que el mensaje es que "en las jugadas grises, y hay muchas, se mantiene la decisión del árbitro en el campo", que remarcan a los colegiados que su "línea de intervención debe ser altísima" y que estos no piden el VAR y que desde la sala VOR solo le llaman "si la decisión ha sido manifiestamente errónea".

"El VAR de la Champions y el de la Liga es el mismo y las directrices son las mismas. Nosotros trabajamos en ser más rápidos, pero hay jugadas que son muy complejas y en las que se pierde tiempo en aras de la precisión", resaltó sobre la aparente mayor velocidad a la hora de tomar decisiones en la máxima competición continental.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.