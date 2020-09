"Moria es el símbolo de lo que hay que cambiar en Europa"

Acaba de aterrizar en Atenas después de 24 horas confirmando que Moria es "el coste de no tener Europa" y esta vez confía en un acuerdo entre gobiernos que permita superar esta imagen de fracaso colectivo.

"He dicho que Moria es el símbolo de lo que tenemos que cambiar en Europa. No es la falta de Europa sino el coste de no tener Europa".

Margaritis Squinas habla de "situación difícil". Ha dicho a la Cadena SER que es "una tragedia que plantea dos tipos de problemas: la respuesta inmediata y asegurarnos que todos encuentran estructuras para pasar estos días difíciles". Mientras propone dos tipos de respuesta colectiva: "Aquí hay dos niveles de trabajo: primero lo urgente, la prioridad absoluta es que todos encuentran unas estructuras para pasar estos días difíciles".

El gobierno griego está organizando un campamento alternativo y la Comisión financiado uno de los dos barcos para alojar provisionalmente a los refugiados, pero para Squinas también es urgente "asegurarnos que el nuevo marco sobre la inmigración permitirá dejar atrás estas imágenes que son el pasado y que recuerdan lo que no se pudo hacer bien hace 5 años".

Su propuesta es un mecanismo permanente de reparto de refugiados que garantice una solidaridad entre estados y completamente la acción de Frontex como nueva guardia europea de fronteras y los futuros acuerdos con países frontera y de origen de muchos refugiados.

Un proyecto que la Comisión presentará el 30 de septiembre y para el que, sin desvelar si el Mecanismo de Reparto será obliga o voluntario, pide el apoyo de los gobiernos.

Con Francia y Alemania, Squinas prepara de momento un acuerdo para la acogida de los 400 menores de Moria que ya han sido trasladados a territorio griego desde donde esta mañana el Vice-Presidente presentará estas conclusiones en rueda de prensa.