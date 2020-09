Pablo Casado 'escapa' de las preguntas de la prensa sobre el 'caso Kitchen'

Pablo Casado ha asistido este viernes a un acto político en la localidad madrileña de Arroyomolinos sin haber convocado previamente a los periodistas que le siguen habitualmente. Su gabinete de prensa se ha encargado de distribuir después a los medios los titulares y las imágenes que ha considerado más oportunos.

El acto, del que no se informó previamente a la prensa, tampoco figuraba en la agenda del líder del PP para la jornada y, por tanto, no ha contado con la presencia de periodistas.

Tras el acto, Génova ha distribuido una declaración grabada en la que Casado, a pesar de haber evitado tener que responder preguntas sobre el caso Kitchen, sí ha exigido al Gobierno que asuma responsabilidades por no haber sacado adelante el jueves el decreto sobre el superávit de los ayuntamientos.

García Egea se fue de un acto antes del turno de preguntas

Pablo Casado tampoco quiso ayer en el Congreso responder a preguntas sobre Kitchen y tampoco lo hizo su número dos, Teodoro García Egea que, en una charla en el Club Siglo XXI de Madrid, abandonó el acto al comenzar el turno de preguntas.

Rajoy: " No me haga preguntas porque no las voy a oír"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también fue preguntado por este caso, en concreto por el diario El País. Un informe policial de Asuntos Internos, datado en 2018, apuntaba que el expresidente del Gobierno, al que los imputados se referían como "el Asturiano", conocía la operación Kitchen, diseñada presuntamente para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos que podían comprometer a exdirigentes del partido. Ante las preguntas de una periodista de ese diario que se encontró con Rajoy en una cafetería, el expresidente se limitó a decir: "No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido. Yo no soy un personaje público, ya no".