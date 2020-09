Así es el CAT S62 Pro, el todoterreno equipado con la cámara térmica más avanzada del mercado

Ya no hay móviles como los de antes. Los antiguos Nokia que aguantaban mil y un golpes evolucionaron en auténticas obras de ingeniería que procesan cualquier tipo de archivo pero no una caída. Desde que los teléfonos se volvieron inteligentes nos duelen cada una de sus caídas. Les compramos protectores de pantallas y fundas para evitar el más mínimo arañazo y, aún así, lo levantamos lo antes posible del suelo tras una caída para comprobar si está bien o no.

Sin embargo, todavía hay quienes, por su profesión, necesitan teléfonos móviles rocosos, capaces de aguantar cualquier caída inesperada. Ante la demanda de este tipo de producto nacieron los smartphones tipo rugged. Unos dispositivos que nos ofrecen la conectividad de los actuales y la resistencia de los creados hace ya unas décadas. Todo ello gracias a cubiertas de aluminio y goma y grados de protección capaces de utilizar nuestro teléfono móvil en prácticamente cualquier escenario.

Un todoterreno que responde a cualquier escenario: desde caídas hasta

Entre las empresas que lideran este mercado podemos encontrar algunas como CAT, el principal fabricante de maquinaria para la construcción a nivel global. Mientras los teléfonos actuales siguen creciendo en lo que a potencia, conectividad y batería se refiere, los desarrollados por CAT nos ofrecen soluciones a cada vez más escenarios. Dado que han sido diseñados para equipos de emergencia y trabajos peligrosos, sus teléfonos móviles nos ofrecen soluciones prácticas para cada uno de ellos.

El último de ellos, el CAT S62 Pro, destaca por su certificación IP68 contra polvo y agua y una certificación militar MIL 810H. Una certificación que verifica que el teléfono móvil resiste a caídas al suelo en movimiento, inmersión en líquidos, radiaciones solares constantes o condiciones de lluvia, entre otras cosas. En las pruebas realizadas, el teléfono móvil ha demostrado resistir sin dificultad caídas repetidas de 1,8 metros sobre acero a temperaturas extremas.

También mantenerse sumergido bajo el agua durante 35 minutos sin ningún problema e incluso ser lavado con jabones y desinfectantes. Una opción más que interesante en los tiempos que corren. En las pruebas realizadas, el teléfono móvil ha superado con facilidad cada uno de estos escenarios sin un solo rasguño. A pesar de que lo hemos dejado caer de una altura considerable, el dispositivo no ha mostrado ningún tipo de rasguño ni debilidad. Tampoco al sumergirlo bajo el agua, ya que ha funcionado sin problemas después de secarlo durante unos segundos.

La cámara térmica más avanzada del mercado: estas son sus cualidades

Más allá de por su resistencia, el CAT S62 Pro destaca por tener una de las mejores cámaras térmicas del mercado. Una cámara dirigida a una amplia gama de profesionales que van desde los electricistas hasta los fontaneros o entusiastas del bricolaje, entre otras cosas. Durante estos últimos años, la compañía ha ido mejorando su cámara térmica hasta convertirla en la mejor de todas ellas. La FLIR HD nos permite sacar fotografías de 1.440 x 1.080 píxeles con el algoritmo VividIR aplicado.

Un algoritmo que acaba con el ruido en la escena y nos permite sacar fotografías de lo más precisas de lo que nos rodea en un rango de temperaturas que oscila entre los 20 grados bajo cero y los 400 positivos. Un rango ideal para detectar humedades, filtraciones, fugas o cortocircuitos en cualquier escenario, tal y como explican desde la compañía. Durante las pruebas realizadas tanto con terceras personas como con fotografías ambientales, el teléfono móvil actúa de forma precisa a la hora de mostrar la temperatura de cada ambiente.

Gracias a ello, y si queremos que el teléfono nos avise cuando una máquina supere una temperatura determinada, tan solo tendremos que establecer una alarma y esperar a que el dispositivo haga el resto. Para poder analizar el comportamiento de cada objeto contaremos con una serie de modos que nos ayudará a conocer más sobre los mismos. Desde el modo Alpha Blending, que nos permite aumentar o disminuir el nivel de transparencia de la imagen térmica para ver la imagen visual de la escena hasta el modo MSX, que superpone los detalles del contorno de la escena sobre la imagen térmica. En definitiva, una cámara térmica con múltiples funciones que nos permitirán analizar todo tipo de escenarios.

Características generales y disponibilidad:

En lo que a características generales se refiere, el teléfono cuenta con procesador Snapdragon 660. A pesar de que no es el más potente del mundo, nos permitirá realizar acciones básicas sin ningún tipo de problema. Desde consultar redes sociales hasta disfrutar de plataformas en streaming como Netflix o Spotify. En lo que a su memoria se refiere, el CAT S60 Pro incorpora una memoria RAM de 6 GB y otra de almacenamiento de 128 GB.

También una batería de 4.000 miliamperios y carga rápida que nos permite estar dos días sin cargar el teléfono móvil. Por último, y tras encender el teléfono, es importante destacar que el CAT S60 Pro cuenta con Office Suite, Toolbox y OnGuard Sol. Una serie de aplicaciones que nos ayudarán a desarrollar prácticamente todo tipo de trabajo desde nuestro teléfono móvil y ponernos en contacto con nuestros compañeros y compañeras en caso de que surja cualquier inconveniente en nuestro trabajo. En definitiva, el CAT S60 Pro es un teléfono móvil que no destaca por sus características generales pero si por una robustez y una cámara térmica impropias de un teléfono móvil. Todo ello por un total de 649 euros en su página web.