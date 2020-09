La era Koeman en el Barcelona ya ha dado su pistoletazo de salida con el primer partido del holandés al frente del conjunto blaugrana en el estadio Johan Cruyff. Con un once bastante serio y sin la convocatoria ni de Luis Suárez, ni de Vidal ni de Rafinha, apartados por el técnico por no contar con ellos, los culés han visto a Leo Messi en el once, en un año que parecía imposible verlo.

Con 1-0 en el marcador en el estadio Johan Cruyff, el árbitro pitaba penalti a Piqué por un agarrón en un córner, sin embargo no fue Messi quien tiró la pena máxima. El argentino cedió el lanzamiento al francés en un hecho bastante insólito, y después de que Griezmann fallase con su Selección durante el parón de la UEFA Nations League.

Antoine Griezmann lanzaba el penalti y lo anotaba batiendo al portero del Nástic, Wilfred, haciendo el segundo del partido. Un Barça que en la primera parte ha ido de más a menos y vio como los de Tarragona han podido recortar diferencias haciendo notar la falta de solidez defensiva culé.

