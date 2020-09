Cataluña no descarta rebajar los días de aislamiento en caso de contagios en las escuelas de 14 a 10 días

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha dicho este sábado que no descartan rebajar los días de aislamiento en caso de contagios en las escuelas de Cataluña. Así lo ha asegurado en una entrevista para Catalunya Rádio, en la le han preguntado si seguirá los pasos de Francia, que ha rebajado de 14 a 7 días el aislamiento.

Argimon ha recalcado la importancia de ser "más prudente" y ha explicado que su propuesta inicial era pasar de 14 a 10 días, pero que está esperando las respuestas de los expertos. También ha reiterado que se espera que 1 de cada 1.400 niños se contagie con coronavirus cuando se inicie el curso escolar, y ve "necesario rebajar la tasa de infección".

No obstante, ha argumentado que los posibles contagios que se produzcan la semana que viene no habrán sido en las escuelas porque no habrá dado tiempo a transmitir la infección allí. Y ha señalado que no se realizarán PCR a los profesores porque considera que no son un colectivo de riesgo y ha concluido que "el problema no está en la escuela".