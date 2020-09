Un experto en coronavirus señala la fecha en la que empezaremos a vacunarnos

Un catedrático en Microbiología y médico del Hospital Monte Sinaí de Nueva York ha puesto fecha al momento en el que toda la población española podría estar vacunada. Adolfo García-Sastre es uno de los expertos españoles que más sabe sobre el coronavirus y el desarrollo de la pandemia y ha concedido una entrevista en el diario 'El País'. En cualquier caso, Sastre se muestra optimista sobre la paralización y posterior reanudación de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford.

En primer lugar, García-Sastre se refiere a la situación actual de la pandemia. Él entiende que, sin que haya una vacuna todavía, es como si siguiéramos al principio de la pandemia. Porque sigue habiendo enfermos y sigue habiendo transmisión, aunque es cierto que la pandemia actual ha adquirido unas características diferentes respecto a lo que llamamos primera ola de COVID-19.

Sobre el desarrollo de vacunas asegura que "todas van a ser efectivas", lo que va a variar es el número de dosis disponibles y la rapidez con la que se desarrollen, pero tarde o temprano todas van a llegar y funcionar. De hecho, afirma que la paralización momentánea de la vacuna de Oxford forma parte del camino y de hecho es "una buena noticia".

Acerca de la viabilidad real de vacunarnos lo más pronto posible, el microbiólogo no deja lugar a dudas: "Las predicciones más optimistas dicen que vamos a vacunarnos todos antes de fin de año. No creo que eso sea posible. Salvo desastre, lo más normal es que empiece a vacunarse la gente de forma masiva a mediados del año que viene. Eso no quiere decir que no se haya vacunado nadie antes. La inmunización a ciertos grupos al principio ayudará a controlar mejor la pandemia poco a poco."

Respecto a lo que supuestamente ha fallado en España y el motivo por el que ahora experimentamos una segunda ola de coronavirus, explica que "hay muchos factores" y no se puede señalar a uno concreto, pero sí que es importante reforzar la capacidad de diagnóstico, realizar un rastreo efectivo y, además, llamar a la responsabilidad individual y colectiva en caso de que se tengan que aislar contactos de positivos o se tenga que limitar la movilidad.

Preguntado sobre el desarrollo de la curva en nuestro país, el experto destaca que después de una fuerte subida durante el verano parece que nos acercamos a una especie de "meseta" que debe continuar para, finalmente, bajar. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo aún mayor porque se puede "disparar" en cualquier momento.

Finalmente el médico ha querido señalar una de las mayores incógnitas que todavía arroja esta enfermedad y es el difícil tratamiento que tiene cuando la severidad es mayor, es decir, los antivirales parecen tener menos impacto y es algo que todavía no saben cómo atajar.