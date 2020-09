Israel plantea un nuevo confinamiento con cierre de escuelas y tiendas, y restricciones a los lugares de culto

La pandemia de coronavirus cuenta más de 271.000 nuevos casos positivos a nivel mundial, con lo que el balance supera ya los 28,7 millones de contagiados y más de 920.000 fallecidos, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En este sentido, el Gobierno de Israel informó este sábado de 2.651 nuevos casos, lo que sitúa al país con un total de 153.217 infectados y 1.103 fallecidos. De hecho, en estos momentos hay 490 personas ingresadas de gravedad.

El Ministerio de Sanidad de Israel ha propuesto realizar un nuevo confinamiento, que comenzaría el 18 de septiembre a las 18.00 horas (hora local), y podría implicar el cierre de escuelas dos días antes y todos los comercios, con la excepción de tiendas de alimentación y farmacias. Además, las autoridades israelíes sopesan que los rezos por el Yom Kippur y el Rosh Hashanah puedan tener lugar restricciones, incluidas las limitaciones al número de asistentes, tal y como ha recogido el diario The Times of Israel.

Dimisión del ministro de Vivienda

Como respuesta a los planes del Gobierno israelí sobre aprobar un nuevo confinamiento ante el repunte de casos, el ministro de Vivienda, Yaacov Litzman, ha anunciado este domingo su dimisión. "Mi corazón está con los miles de judíos que van a la sinagoga una vez al año y que este año no podrán hacerlo por el confinamiento", ha dicho Litzman, miembro del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, según ha informado el diario israelí The Jerusalem Post.

Así, ha señalado que se ha pronunciado "en todos los foros posibles" contra el confinamiento durante este periodo vacacional y ha recalcado que "si es necesario un confinamiento, no debió haber esperado a que el aumento de los contagios llegara a este punto". Litzman, quien fue ministro de Sanidad, ha reprochado que esta medida se tuvo que haber aplicado hace un mes, y no en este momento de vacaciones. "Por eso, no puedo seguir siendo ministro y he decidido dimitir del Gobierno y volver al Parlamento", ha remachado.

La dimisión del ministro de Vivienda ha llegado en una jornada en la que el Ejecutivo celebrará una reunión para intentar aprobar un plan de confinamiento progresivo, en medio de un drástico repunte de los contagios y los fallecidos que ha hecho saltar las alarmas en el país.