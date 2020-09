El PP, sobre el 'caso Kitchen': "Lo que estamos leyendo es muy grave y nos preocupa"

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP ha respondido a las informaciones que se han publicado hoy sobre la implicación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el llamado 'caso Kitchen'; una operación ilegal y secreta por la que presuntamente se utilizaron fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el fin de evitar que los escándalos salpicaran a exaltos cargos del PP e incluso al propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Voy a ser muy sincero, las cosas que estamos leyendo no nos gustan y nos preocupan pero España es un estado de derecho y un partido serio debe dejar a los tribunales que hagan su trabajo y reivindicar la presunción de inocencia. Reitero el compromiso de este partido con la ejemplarizante transparencia, no como otros”, ha dicho Montesinos preguntado por la entrevista al exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez.

“Vamos a esperar a ver que ocurre, como digo lo que estamos leyendo no nos gusta y nos parece grave”, ha sentenciado. De esta manera, el PP asume la gravedad de las informaciones que estamos conociendo del 'caso Kitchen', algo que no hacía la semana pasada cuando Pablo Casado, líder de los populares, rehuyó de la prensa cuando le preguntaron sobre ello. También lo hizo Mariano Rajoy que aseguró estar retirado "de la vida pública" y que por tanto no eran necesarias sus declaraciones.

Hoy, Francisco Martínez, el que fuera número dos y jefe de gabinete del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado directamente a este último como principal artífice de la operación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y conocida como 'operación Kitchen'. Además asegura en 'El País' que va a contar "todo al juez".

Feijoó también habla

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha señalado hoy en Oviedo que el PP es un partido "democrático" que respeta a jueces y fiscales y no los critica aunque lo estén investigando, algo que sí hacen "los partidos que están en el Gobierno de España en este momento".

Feijoo se ha referido así en declaraciones a los periodistas a la investigación abierta en torno a la denominada "Operación Kitchen" en la que presuntamente se organizó el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Si un juez o un fiscal entiende que hay alguna cuestión que deba ser investigada, hágase. Nos gustaría que no haya prejuicios dado que la diferencia fundamental en un estado de derecho es la presunción de inocencia", ha añadido.

Feijoo ha asegurado que no se atrevería a decir que la actual investigación en marcha sea un "chantaje" por la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial "o probablemente sea una casualidad", pero ha lamentado que salga siempre noticias relativas a hechos y época que no tienen que "con la situación actual" de su partido.

"Son hechos conocidos hace bastante tiempo, algunos de la década de los noventa y en el PP estamos bastante acostumbrados a que se nos critique y recritique por lo mismo", ha apuntado.

Villarejo y Cospedal

Hace dos días, la Cadena SER accedió a uno de los extractos de las grabaciones de Villarejo en donde se revela el papel de Cospedal para boicotear el caso Gürtel. Las grabaciones de Villarejo ratifican la tesis de Anticorrupción en la operación Kitchen: el excomisario revelaba a la antigua secretaria general del PP el contenido de investigaciones secretas y estudiaban fórmulas para obstaculizarlas.

Lo dice el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen que investiga el uso de hasta 71 agentes de policía y el pago con fondos reservados para poner en marcha un dispositivo para localizar y robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, los documentos que pudieran incriminar al PP por su presunta financiación ilegal. La antigua secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, ofrecieron a Villarejo en el verano de 2009 "encargos puntuales" para que les ayudara en su vía crucis judicial.