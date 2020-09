"Se trata del futbolista elegido para relevar el trono que Cristiano y Messi llevaron en la última década"

La ‘Barra Libre’ de SER Deportivos analiza la primera jornada liguera, la situación de Hazard en el Real Madrid, la posible llegada del argentino Lautaro Martínez a LaLiga y el lío tras la trifulca entre el PSG y el Olympique de Marsella con Neymar de por medio.

Antonio Romero: “Este fin de semana he tenido la oportunidad de vivirlo en mis carnes. Me he encontrado con gente que habitualmente flipa con el fútbol, y me he encontrado con gente que me decía ‘¿cuándo empieza LaLiga?’. La gente está en otra película. No presta atención tanto al fútbol al no haber gente en los estadios. La competición de una manera global se va a resentir por la pelea de unos gallitos.

Se le puede discutir muchas cosas a Florentino Pérez, pero músculo financiero no. Si el jeque no quiere dejar salir este verano a Mbappé, el Madrid no va a ir a la pelea. El jugador estuvo aquí y quiso venir al Real Madrid, el entorno le hicieron ver que la oferta del PSG era mucho mejor económicamente. El futbolista quiere jugar en el Madrid, no tengas ninguna duda. Mbappé es el futbolista elegido para acaparar el trono que en la última década ha llevado Messi y Cristiano. Va a ser el mejor futbolista de la próxima década.

‘¿Quién será el máximo goleador de LaLiga?’ Benzema. Para ser pichichi te tienes que ilusionar por defender esa camiseta”.

Manolete: “Agentes de Lautaro no se han reunido con el Real Madrid. Si al final se concretase esta operación, sería la enésima metedura de pata. El club azulgrana es otro de los que va a llamar a la puerta de Mbappé. Nos vamos a divertir aún mucho. Y no pongo la mano en el fuego por nadie.

‘¿Quién será el máximo goleador de LaLiga?’ Messi.

Jordi Martí: “Estoy convencido que ya haya gente en el aeropuerto de Barajas esperando la llegada inminente de Mbappé. Su fichaje por el Madrid lo vengo escuchando desde 2017 y siempre el Madrid se ha estrellado. Ahora creo que Herráez está en lo cierto, a la próxima sí va a ser la vencida. En el último año de contrato el PSG querrá sacar alguna tajada.

‘¿Quién será el máximo goleador de LaLiga?’ Messi”.

Antón Meana: Según ‘The Times’, lo mismo que dice Herráez, es que Mbappé no quiere renovar. La clave es cuánto se puede pagar por un jugador que queda libre el 30 de junio de 2022. Estamos hablando del fichaje más caro de la historia del fútbol.

‘¿Quién será el máximo goleador de LaLiga?’ Benzema, pienso al igual que Romero”.

Talavera: “Sobre Mbappé, llevo escuchando días que dicen que ha nacido para el Real Madrid. Y tengo que decir que ya pudo y no quiso. A Mbappé no le ha llegado para ser ni el mejor de Francia, como para ser del mundo.

‘¿Quién será el máximo goleador de LaLiga?’ Messi”.

