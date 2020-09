Sanidad asegura que las reinfecciones de COVID son "sumamente excepcionales"

El Ministerio de Sanidad ha asegurado este lunes que las reinfecciones de coronavirus, como las cuatro documentadas en Cataluña y conocidas este lunes, son "sumamente excepcionales", si se tiene en cuenta el número de casos que hay en el mundo.

Lo ha dicho la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha sido la que ha ofrecido la rueda de prensa habitual para exponer la evolución de la pandemia del coronavirus en España, en lugar del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que se encuentra, según ha señalado ella misma, de "merecido descanso".

Cataluña ha documentado cuatro casos de reinfección de la COVID-19, uno de ellos de un médico del Hospital de Palamós que ha debido ser ingresado en la UCI del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), aunque su pronóstico es bueno y se espera su recuperación. Los otros tres casos son coronavirus de carácter leve.

Calzón ha explicado que los técnicos están "siguiendo y aplicando protocolos para ver si se podría tratar de esta situación, que sería bastante excepcional en el curso natural de la infección", y ha recalcado que la información científico técnica sobre la COVID se va actualizando de manera continua. "En cualquier caso", ha continuado la secretaria de Estado, se trata de "situaciones sumamente excepcionales", si se tiene en cuenta el número de casos totales de infectados en el mundo.

Preguntada sobre el anuncio de la semana pasada de que Canarias podría contar, a corto plazo, con pruebas PCR en origen y en destino a fin de crear corredores sanitarios seguros, Calzón ha señalado que se está "debatiendo y trabajando" sobre cuál es el método ideal. En este sentido, ha dicho que no solo se habla de PCR sino que "entran en juego" otras posibles pruebas diagnósticas que hay que analizar "con calma", porque el Ministerio quiere ser "especialmente prudente".

En general, ha señalado, Sanidad trabaja para estar "perfectamente al día" de cualquier prueba que pueda suponer una ventaja y ser incorporada al proceso diagnostico y a los protocolos; no obstante, el Ministerio no quiere dar "pasos en falso". Sobre las vacunas, la secretaria de Estado ha indicado que se está haciendo una compra de vacunas, pero no se trata solo de una, sino de un abanico de varias, en el marco de una estrategia europea para que se haga con todas las garantías.