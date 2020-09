El Real Madrid le hace un set al Getafe con cuatro goles de Benzema

El Real Madrid se ha impuesto al Getafe 6-0 con cuatro goles de Karim Benzema, uno de Sergio Ramos y uno del canterano Sergio Arribas en el amistoso contra el Getafe disputado en la mañana de este martes.

Un amistoso, el primero de los blancos, que ha estado envuelto en secretismo ya que ni Real Madrid ni Getafe han comunicado oficialmente el resultado del mismo ni han compartido imágenes del choque.

El Getafe salió al césped con jugadores de la cantera en un once titular que se leía así: David Soria, Cabaco, Chema, Ángel, Palaversa, Timor, Sabit, Keita, Alba, Iglesias y Nowak. Los de Zidane, por su parte, no hicieron público el once. Asensio, Isco, Reguilón, Hazard, Bale, Mariano, Lucas Vázquez, Odegaard y Jovic eran bajas en un conjunto blanco que goleó en su único amistoso de tan atípica pretemporada, el último de los azulones.

Tanto Real Madrid como Getafe debutarán en LaLiga este fin de semana, los blancos frente a la Real Sociedad en Anoeta el domingo y los de Bordalás el sábado ante Osasuna.

