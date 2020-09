Íñigo Errejón se burla de Vox en el Congreso: "No se queden cortos. Hagan una circunscripción única"

Vox ha propuesto este martes una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017, lo cual incluye a ERC, Junts, BNG, CUP y EH Bildu. En concreto, con su proposición, Vox quiere ilegalizar a aquellas formaciones que se niegan a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978 o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.

Las respuestas no se han hecho esperar. Gabriel Rufián (ERC), por ejemplo, ha tildado la propuesta de Vox de "chapuza" y "de quinto de cuñadismo". Íñigo Errejón, líder de Más País, ha acusado a la formación ultraderechista de querer dejar fuera de la ley a la tercera fuerza de Galicia, a más de dos millones de catalanes, a más de medio millón de vascos y a casi medio millón de valencianos. "Cuatro gobiernos autonómicos de un plumazo", ha dicho. "¡Casi nada!".

"Yo soy madrileño y soy español, pero le quiero decir que, si tiene hueco, me apunte a mí también en esta lista", ha dicho Errejón, dirigiéndose al diputado ultraderechista Espinosa de los Monteros.

El líder de Más País ha argumentado que, aunque hay quien acusa a Vox de franquistas, él cree que en realidad son sobre todo tramposos: "Solo sacando del juego democrático a tres millones y medio de personas ustedes pueden aspirar a gobernar España. El problema es que, como el país les queda grande, tienen que recortarlo y mutilarlo hasta que sea tan estrecho como ustedes mismos".

Errejón ha zanjado su intervención con una provocación: "No se queden cortos. Vayan un paso más allá, no vaya a ser que resulte que no les salga el resultado dado. Reformen la Ley Electoral, hagan una circunscripción única que sea exclusivamente el barrio de Salamanca y a ver si así pueden gobernar España".