Jesús Vázquez acepta las disculpas de Mariola Cubells: "No siento rencor en mi corazón"

La entrevista que Jesús Vázquez concedió la semana pasada a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' removió conciencias. El presentador se abrió en canal y habló de algunos de los momentos más duros de su vida, como el bullying que sufrió en el colegio o el calvario que vivió con el caso Arny. Este último episodio, relacionado con una presunta red de prostitución de menores producidas en un bar gay de Sevilla, tuvo duras consecuencias personales para él. Fue declarado inocente, pero el daño se hizo igualmente.

Aprovechando su intervención en el programa de Telecinco, Mariola Cubells, colaboradora de 'La Ventana', sorprendió este lunes escribiendo un artículo en el Huffington Post encabezado con el siguiente titular: "Te pido mil perdones, Jesús Vázquez". En el texto, cargado de detalles y sinceridad, la periodista valenciana recuerda la vez que llevó al programa 'Parle Vosté, calle vosté' de Canal 9 al muchacho que denunció falsamente a los acusados del caso Arny para contar su película.

"Yo, que era redactora del programa, recibí el encargo de convertirme en la sombra de ambos testimonios durante todo el día hasta su entrada en el plató", afirma Mariola. "El implicado en el caso Arny me cuenta que hace quince años mató a un tipo, era casi un niño. Me cuenta cómo lo hizo. No sé si le creí o si me importaba. Me cuenta también que todo lo que ha dicho del caso Arny era mentira".

Cubells recuerda con todo lujo de detalles cómo fue el día que pasó con aquel chico y un amigo suyo. También recuerda que se embolsaron 1.000 euros por decir todas aquellas mentiras y machacar públicamente a Jesús Vázquez y al resto de falsos acusados. "Abandoné ese programa de mierda poco tiempo después, con claros y rotundos sentimientos de vergüenza y de culpa, tras muchos momentos letales como ése", explica.

Después, Mariola Cubells se dirige a Jesús Vázquez para pedirle disculpas: "El otro día, cuando lo vi al borde de las lágrimas con Bertín Osborne recordando la tragedia que supuso para él y para su familia todo aquello, pensé que se lo debía contar. Que pedirle perdón, por la parte que me tocó en aquello, es lo mínimo que puedo hacer".

La respuesta de Jesús Vázquez no se hizo de rogar. Después de leer el artículo, utilizó su altavoz en redes sociales para aceptar las disculpas de la periodista: "Querida Mariola, acepto agradecido tus disculpas. No siento rencor en mi corazón. Es lo que me ha permitido seguir viviendo en paz", puso en Twitter el presentador de 'Idol Kids' y 'Mujeres y hombres y viceversa'.