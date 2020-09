El FC Barcelona ha iniciado su preparación de cara a esta nueva temporada y este miércoles se ha enfrentado al Girona en el segundo partido amistoso de la era Ronald Koeman. Y aunque era una nueva ocasión para observar cómo se encuentra Lionel Messi tras no poder hacer realidad su deseo de marcharse del club blaugrana, hay otro detalle que ha llamado la atención de muchos en las redes sociales.

Porque el equipo ha estrenado hoy su tercera camiseta, de color rosa. Pero mientras que en la tienda del Barcelona se vende con un pantalón negro, los jugadores han saltado al campo con otro color, un verde azulado, y el conjunto ha sido criticado por unos cuantos tuiteros.

Las bromas y las críticas no han tardado en llevar a las redes: "Madre mía, los colores", "Qué terrible uniforme", "Veo el uniforme y me hace pensar en los crayones que llevaba a la escuela"... Hasta alguno ha publicado una foto en el que compara la equipación con gominolas. Eso sí, no todo el mundo piensa lo mismo: "Me encanta esta equipación. Es diferente", decían por otro lado.

