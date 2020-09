Desvelan el secreto de una de las maniobras más polémicas de Michael Schumacher en la Fórmula 1

El suceso ocurrió hace más de 14 años, concretamente un 28 de mayo de 2006. Se trataba del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, la séptima carrera de la temporada, una de esas que Fernando Alonso y Michael Schumacher luchaban cara a cara por conseguir el título entre uñas y dientes.

Alonso llegaba al Principado con 15 puntos de ventaja sobre el alemán. Una victoria le otorgaría otros 10 más. En este punto de la temporada, el español había ganado tres carreras y Schumacher otras dos.

Era el momento de la clasificación. El Kaiser había hecho el tiempo más rápido en la Q3. Con él podría conseguir la ‘pole position’ y su importancia de salir primero en Mónaco, uno de los circuitos más estrechos del campeonato.

Sin embargo, a pocos segundos del final de la clasificación, Schumacher realizó una de las maniobras más polémicas de la Fórmula 1. Terminó llamándose ‘Rascassgate’.

El siete veces campeón del mundo paraba su monoplaza en la curva de La Rascasse sin nadie saber qué estaba sucediendo. Aparentemente no había tenido ningún accidente y el automóvil no había dado señales de tener algún problema.

Flavio Briatore, director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1, muy alterado, se le pudo escuchar en unas declaraciones muy contundentes: “Solo se ha parado, no se ha tocado con nadie. Es increíble. Un puto mentiroso. Y porque Ferrari es intocable. Quién puede creerse que un piloto siete veces campeón del mundo no lo haya hecho queriendo. Es de cuento. No somos ‘Blancanieves y los siete enanitos’. Lo que ha hecho va en contra del deporte”, exclamó.

Finalmente, ‘Shumi’ ganó la clasificación, hizo mejor tiempo y consiguió la ‘pole’. “Bloqueé la parte delantera y salí bien abierto. Traté de meter marcha atrás, pero había mucho tráfico y no quise retroceder sin saber lo que venía detrás de la esquina. Y al final se trabó”, respondía tras enzarzarse con un periodista de ‘Speed Sport News’ que le preguntaba si había hecho trampa.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió descalificarle por haber detenido el monoplaza “deliberadamente”. El alemán, que salió en el puesto número 22 de la parrilla, vio cómo Alonso terminaba saliendo primero y ganando la carrera.

Massa desvela lo que ocurrió

El entonces compañero de El Kaiser, Felipe Massa, ha revelado ahora en una entrevista lo que ocurrió aquel día y la maniobra que realizó Ferrari. El brasileño explica que Fernando Alonso venía haciendo una última vuelta más rápida que Schumacher. Era dos décimas más rápido en el primer parcial. Fue justo en ese momento cuando el alemán paró su monoplaza y sacaron banderas amarillas, evitando así que Alonso terminara haciendo mejor tiempo que él.

Massa lo ha desvelado en un documental sobre Fórmula 1 que estrenó Sky, ‘Race to Perfection’. “Tuvimos una reunión con el equipo, estábamos discutiendo la clasificación. Teníamos dos juegos de neumáticos para la clasificación. Y Michael dijo: 'Sí, pero si somos más rápidos enseguida y luego montamos el segundo set...' y Ross Brawn (director deportivo) dijo: 'Quizá podamos crear una bandera amarilla'. Y yo dije: 'Por diversión, ¿verdad? No, en serio, por diversión'. Y así es exactamente cómo sucedió", explicó.

"Michael hizo que eso se hiciera realidad. Recuerdo haber dicho: 'No puedo creer que lo haya hecho'. Lo hizo. Lo hizo. Y la cosa es que ni siquiera pudo decir que lo hizo. Le tomó un año decirme que lo hizo a propósito. Un año. Dije: '¿Cómo pudiste hacer eso?' Demuestra que todo el mundo comete errores en la vida, y ese fue definitivamente uno de ellos”, declaró.

El brasileño acabó diciendo que fue “algo estúpido”. “Uno de esos pequeños fallos, cortocircuitos que Michael ha experimentado dos o tres veces en su carrera”.

Más información

