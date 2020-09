En todos los equipos de Europa, y más en los grandes hay líos internos y pequeñas batallas. Algo de lo que no se libra ni el campeón de Europa, el Bayern de Múnich. Con el nombre propio de Alaba sobre la mesa, las cosas se están complicando entre la directiva bávara con uno de los jugadores más regulares de los últimos años.

El contrato del austriaco termina la temporada que viene, y este pretendía ser el futbolista del Bayern mejor pagado del club, algo por lo que no parecen estar dispuestos Rummenigge y compañía. El propio director deportivo, que vemos sentado en el banquillo del gigante alemán, Hasan Salihamidzic, se encargó de negar y echar por tierra las pretensiones del defensor austriaco.

Desde la prensa alemana afirmaban entre otras razones deportivas, que Alaba estaba molesto con el club por las promesas desde la directiva que su posición en el campo sería el de mediocampista y no de defensor, una posición en la que ha rendido a las mil maravillas.

"En el Bayern hay un límite financiero y está pendiente del rendimiento deportivo. Es Neuer ahora mismo el jugador mejor pagado con Lewandowski y no creo que Alaba crea que esté por encima de ambos. Pini Zahavi (representante de Alaba) piensa en valores de otro mundo. Tiene el derecho a hacerlo, pero no vamos a acompañar esas exigencias. No vamos a cometer locuras como tal vez él tenga visto en otros clubes y mucho menos en una época de pérdida de dinero", asegura el dirigente.

SER Deportivos | SER Deportivos (17/09/2020) 00:55:56 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | Marcos López: "Koeman está actuando con hechos: dos listas en la que ninguna está Suárez. Ese es el mensaje más poderoso" 00:22:08 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero (programa completo): Analizamos la última hora del caso Bale y charlamos con Oyarzabal (16/09/2020) 01:59:18 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Yankilandia con José Antonio Ponseti | Yankilandia: Los Patriots ganan sin Brady, pero Brady pierde sin los Patriots (16/09/2020) 00:11:36 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (16/09/2020) 00:26:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: segunda parte (16/09/2020) 00:23:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Oyarzabal, sobre Silva: "Que venga aquí habla bien de la Real; cuando era pequeño iba a verle a Ipurua" 00:11:03 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín de El Larguero valora la rentabilidad del paso de Bale por el Real Madrid 00:27:53 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (16/09/2020) 00:29:37 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | Jennifer Hermoso: "Hemos cambiado el grito de guerra para meter el nombre de Virginia" 00:08:33 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (16/09/2020) 00:55:59 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Eduardo González, médico del Movistar: "Claro que hay riesgo; los ciclistas pasan a 20 centímetros de los aficionados" 00:08:31 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Martín Vila: "Es como si en Alemania hubiese un estadio que se llamase Adolf Hitler y se quisiese mantener solo como 'Hitler'" 00:09:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

La NBA con Antoni Daimiel | Antoni Daimiel: "Los expertos dan favoritos a los Clippers frente a Denver, pero a los Nuggets les das la mano y te cogen el brazo" 00:17:49 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero (programa completo): El agente de Bale habla con el Tottenham (15/09/2020) 01:59:07 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.