La clarificadora respuesta de un físico cubano a Ayuso por su crítica a los migrantes: "¿Algo que objetar?"

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre lo que llamó el modo de vida de los migrantes relacionándolo con el aumento de casos de coronavirus continúa provocando reacciones. Ayuso dijo textualmente: "Dicen que los contagios se dan sobre todo en los distritos del sur. Eso lo dicen los estudios serológicos, luego los estudios están funcionando. Y para lo que quieren cogen los datos y los creen o no". Y añadió: "Y sí, efectivamente, se están produciendo entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí".

Una de las reacciones ha sido la de un científico. Eduardo López-Collado nació en Cuba, es físico nuclear y director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz.

Ha respondido a la presidenta Ayuso con un contundente tuit interpelándola directamente: "A Díaz Ayuso: soy un inmigrante, dirijo uno de los centros de investigación más importantes de la CM, he escrito un libro para que entendamos la COVID-19, dirijo un proyecto para acabar con la pandemia, soy un defensor de la mascarilla... ¿algo que objetar sobre mi modo de vida?".

A @IdiazAyuso: soy un inmigrante, dirijo uno de los centros de investigación más importantes de la CM, he escrito un libro para q entendamos la Covid-19, dirijo un proyecto para acabar con la pandemia, soy un defensor de la mascarilla... ¿algo q objetar sobre mi modo de vida? — ED LOPEZ COLLAZO (@ELCOLLAZO) September 16, 2020

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha pedido a la presidenta que retire estas declaraciones. "Si lo retira, se lo reconoceré y no pasa nada. Están ustedes demasiado dependientes de las señoras de Vox. No puede alentar el odio ni el racismo, le exijo que lo retire", ha dicho. Sin embargo, en su siguiente intervención, Ayuso ha respondido a Morano: "Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre".