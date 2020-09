Una pediatra aclara en 6 puntos qué hay que hacer ante distintas situaciones de esta vuelta al cole con COVID

View this post on Instagram

La vuelta al cole está siendo intensa, lo sé. Lo vivo como madre y como pediatra. Es mucha la información que circula y difícil se hace gestionarla y poner las ideas en orden. Por eso voy a intentar ir actualizando las preguntas que con más frecuencia hacéis y los mensajes clave en el manejo de los niños. . 1. Si tu hijo está a la espera de resultado de PCR por tener SÍNTOMAS de covid19, TODOS los convivientes han de permanecer en casa hasta el resultado, incluidos los hermanos. . Si el resultado es finalmente positivo, se hará PCR a los convivientes (padres y hermanos) y aunque a estos les salga negativa la PCR DEBEN hacer aislamiento 14 días porque podrían presentar síntomas a lo largo de las siguientes dos semanas. 2. Si tu hijo está a la espera de resultado de PCR por haber sido CONTACTO (y no tiene síntomas de ningún tipo) no hace falta confinar a toda la familia a la espera de resultado, sólo al niño (y un adulto que le cuide, evidentemente). Es decir, sus hermanos podrían ir al colegio, estas son las directrices de la Comunidad Valenciana a día de hoy. . 3. Lo mismo ocurre con los padres: si estáis en estudio por caso sospechoso porque tenéis SÍNTOMAS, todos os debéis quedar en casa hasta resultado. Pero si estáis a la espera de PCR por CONTACTO y no tenéis ningún síntoma, os confináis vosotros a la espera de resultado. . 4. Los niños que presenten síntomas catarrales, fiebre, gastrointestinales o tos no deben ir al colegio y deben contactar con su centro de salud, centro sanitario, con su pediatra o con el teléfono habilitado de cada Comunidad Autónoma. . 5. Los protocolos van a ir cambiando con toda seguridad, estad tranquilos. Esto es un trabajo en EQUIPO: colegios, profes, familias, pediatras, enfermería y Salud pública y todos debemos ayudarnos y facilitarnos la labor. . 6. Os pido PACIENCIA, serenidad y responsabilidad y os mando toda mi fuerza, que es mucha 😉 . Y por último, las autoridades sanitarias de cada comunidad son las que determinan los días y las pautas a seguir en caso de confinamiento, hacedles caso porque ellos saben en todo momento qué hay que hacer. ¡Ánimo! . #luciamipediatra