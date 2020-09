Las reinfecciones por coronavirus pueden estar pasando desapercibidas

Los expertos no descartan que aparezcan nuevos casos de reinfecciones del coronavirus como los cuatro documentados esta semana en Cataluña. Están estudiando las causas, entre ellas, podría ser la pérdida de los anticuerpos pasados unos meses y admiten incluso la posibilidad de que ya hubiese reinfectados en la primera ola de marzo.

"No hay datos suficientes todavía para analizar los casos de reinfección, pero puede se que empiecen a ver ahora que ya han pasado seis meses de los primeros contagios". Es una frase de María Montoya, que es jefa del grupo de Inmunología Viral del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC y vocal de la Sociedad Española de Inmunología.

"Lo que sabemos hasta el momento respecto a las reinfecciones es que no son, ni mucho menos, generalizadas. Digo esto porque si fuera así el personal sanitario estaría enfermo de forma constante y esto, por suerte, no está pasando", ha explicado.

Hipótesis de los casos de reinfección

Respecto a los casos conocidos hasta el momento, cuatro de ellos en Cataluña, recuerda que los investigadores solo conocen la información a través de notas de prensa de las instituciones donde se han realizado los estudios: "Aclarando que no pongo en duda todo lo que se ha publicado, sí es cierto que los científicos necesitamos conocer cada caso en profundidad y tener acceso a todos los análisis que se han hecho para poder entender cómo se han podido producir esas reinfecciones y cuáles son los factores determinantes. Sin conocer estos datos solo podemos especular., afirma.

Montoya tiene varias hipótesis en relación a los posibles casos de reinfección: "Una es que los anticuerpos que han generado las personas en la primera infección hayan caído a lo largo del tiempo. De hecho, según el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III, los anticuerpos fueron descendiendo durante el tiempo y llegaron a niveles bajos al cabo de tres meses de ser infectados".

"Quizá las reinfecciones se nos pasaron con los asintomáticos"

La otra explicación puede ser que estas reinfecciones ya se estuvieran produciendo previamente pero que, por su levedad, no se hubieran identificado en la primera oleada: "Puede que no las viéramos porque, por ahora, son más leves y en aquel momento solo se realizaba diagnóstico a las personas que tenían un cuadro clínico grave y que iban a un hospital. Por tanto, igual que nos pasó con los asintomáticos, podría ser que en la primera oleada ya hubiera reinfectados que no llegamos a identificar.

También podría ser que como en otros virus, como el Herpes Zoster, la infección por COVID se mantenga en estado latente durante un tiempo y despierte cuando se debilita el sistema inmune. En cualquier caso, recuerda Montoya, hay mucho virus con los que nos podemos volver a infectar: "Puede ser que el sistema inmune no reconozca al virus porque ha mutado, algo que nos pasa con la gripe que cada año porque hay una cepa diferente, aunque es cierto que la gripe tiene una capacidad de mutación altísima, comparada con el SARS-COV-2. Cada año es el mismo virus pero con un vestido nuevo y a veces nuestro sistema inmune no lo reconoce".

Por ahora, insiste Montoya, se desconocen los mecanismos causantes de la reinfeción con SARS-COV-2: "Queda mucho trabajo por hacer".