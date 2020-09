Helena Resano relata lo mal que lo ha pasado por el coronavirus: "Pensamos que mi hija no iba a remontar"

La periodista Helena Resano es una de las más de 600.000 personas contagiadas de coronavirus de las que se tiene registro desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Este miércoles, la presentadora de los informativos de La Sexta estuvo en un programa de esa cadena para contar en primera persona lo mal que se puede llegar a pasar por esta enfermedad y denunciar la mala gestión de la Comunidad de Madrid.

Su hija de 18 años tenía síntomas que pensaban que "era un catarro o unas anginas" pero toda la familia se hizo una PCR. Resano, que era asintomática, se hizo la prueba en la empresa y 24 horas después ya sabía el resultado: era positivo. Su hija, que se hizo el test en el centro de salud, tuvo el mismo diagnóstico pero no lo supo hasta 5 días después y su marido y su hijo tuvieron que esperar 8 días para conocer que también estaban contagiados. Ella se sabe afortunada por haber tenido la oportunidad de hacer la PCR en la empresa de forma rápida. Pero critica que los plazos sean tan lentos en la sanidad pública y la situación en la que se encuentran los profesionales sanitarios de nuevo: "En el centro de salud están colapsados. No dan a basto, están haciendo miles de horas. Todo ese trabajo y despliegue de personal y medios no está sirviendo para nada".

Resano además explica que durante este tiempo tampoco se ha puesto en contacto con ellos ningún rastreador y el riesgo que eso supone, sumado al retraso en los resultados: "Podíamos haber seguido contagiando, pero afortunadamente en mi caso hubo una PCR en mi empresa que nos ayudó a confinarnos y luego ir avisando a nuestros propios contactos".

Y nuestro caso no ha sido un caso aislado. Faltan rastreadores, falta inmediatez a la hora de conocer resultados. https://t.co/wvZqRYktwI — Helena Resano (@helenaresano) September 16, 2020

"Mi hija con 18 años estuvo mal, una niña sana, sin patologías previas"

La periodista también ha compartido los momentos de angustia que ha pasado debido al estado de salud de su hija de 18 años, la única de la familia que sí tuvo síntomas por la enfermedad. Una chica sana, sin patologías previas: "Ha habido tres días que fueron preocupantes. Emma acaba de cumplir 18 años y estuvo francamente mal, con fiebre muy alta, apenas se podía mover, lo teníamos que hacer entre mi marido y yo, bañarla... constantemente durmiéndose, con muchos dolores y no remontaba", relataba.

Resano confiesa que llegó a temer lo peor: "Afortunadamente tengo un hermano médico y amigos que iban guiándonos, pero hubo un momento que pensábamos que no iba a remontar". Le dijeron que la fiebre comenzaría a bajar y, a partir del tercer día, así fue.