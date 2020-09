Un neurólogo afirma que Schumacher no se recuperará: "Está en estado vegetativo"

Michael Schumacher sigue en estado desconocido cuando han pasado más de siete años desde aquel fatídico accidente haciendo esquí. La leyenda de la Fórmula 1 y su estado de salud ha sido una incógnita durante todos estos años.

Los seguidores del Káiser y de la F1 han estando esperando a cualquier confirmación oficial, sin embargo toda la información que llega acerca de MIchael Schumacher es por gente allegada que logra visitarlo, y en muchas ocasiones, aumenta la esperanza para todos aquellos que tienen el recuerdo del gran piloto qy que ha formado parte de su vida.

En esta ocasión, ha hablado el neurólogo Erich Riederer, que asegura haber podido visitarlo y ha dado a conocer cuál es el estado real del Káiser: "Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde", ha declarado el neurólogo en la televisión 'TMC'.

Este especialista es bastante pesimista y asegura que no podrá recuperarse: "Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo".

