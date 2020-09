Nuevo reto de agudeza visual: ¿puedes encontrar al gato escondido en esta fotografía?

Nuevo reto de agudeza visual. En esta ocasión, la comunidad de Reddit nos invita a encontrar a un pequeño gato escondido en una fotografía en la que, a simple vista, tan solo podemos ver a un perro. Un cachorro de labrador, tumbado sobre la alfombra de su salón, que está entretenido con la correa con la que sale a pasear cada día. Pero no está solo. Si nos fijamos en cada uno de los detalles que componen la fotografía, nos encontraremos una visita inesperada.

En la imagen en cuestión nos encontramos también con un pequeño gato que no le quita el ojo a su amigo. Durante estos últimos meses te hemos enfrentado a todo tipo de retos en los que te hemos invitado a encontrar todo tipo de animales escondidos en la naturaleza. Desde leopardos de las nieves hasta insectos palo, el pez piedra o los geckos de Madagascar. Una serie de animales que, sin duda alguna, destacan por su capacidad para esconderse en la naturaleza.

Encuentra al gato escondido en la siguiente fotografía: ¿cuánto tardarás en dar con él?

También te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde perros y búhos hasta ranas de todo tipo. Entre todos estos podemos encontrar a este gato que, a pesar de estar en la fotografía, es bastante complicado dar con él a simple vista. Y es que, mientras el perro está entretenido con la correa, el gato está al acecho.

¿Has podido dar con él? Si todavía no has localizado al gato, te recomendamos que te fijes en el sofá. No, no está entre los cojines. Tampoco en el reposabrazos. Busca bien. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos una imagen en la que podrás descubrir la respuesta. Mientras el perro jugaba con la correa, el gato estaba bajo el sofá mirando fijamente a su amigo. Sin embargo, y dado que estaba bastante oscuro, ha sido mucho más complicado dar con él.

El gato está bajo el sofá. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a la rana oculta?

Si te ha parecido demasiado fácil, te ofrecemos un nuevo reto. Es el caso de una rana que, a pesar de sus colores llamativos, es capaz de pasar desapercibida en esta imagen. En la fotografía en cuestión, que ha sido compartida en Reddit hace apenas unos días, podemos ver lo que parece la simple fotografía de un terreno. Un terreno en el que no hay más que unos hierbajos, unos tréboles y unas pequeñas flores de color blanco. Y, entre todo esto, una pequeña rana que, a pesar de sus colores llamativos, se oculta con facilidad.

Encuentra a la rana oculta en la imagen. / Reddit

Y es que, gracias a sus colores verdes y marrones, el anfibio es capaz de pasar desapercibido en este escenario. Una habilidad que le permite estar oculto a la hora de cazar pequeños insectos. ¿Todavía no has encontrado la rana? Para que puedas dar con el animal mucho más rápido te invitamos a que centres tu mirada en la parte central de la fotografía. Si todavía no lo has encontrado, te ofrecemos la respuesta en el siguiente vídeo.