El ídolo eterno del Atlético de Madrid, Fernando Torres, en 'El Último Símbolo', un documental ya disponible en Amazon Prime Video, el rojiblanco repasa cómo ha sido su trayectoria como deportista en el club de su vida. Desde los momentos más ilusionantes, como su debut en el Estadio Vicente Calderón, hasta los momentos más amargos, como las finales perdidas o el adiós al equipo que le dio la oportunidad de triunfar en el fútbol internacional. Uno de los temas que más polémica y más relevancia tienen dentro de este “confesionario” de ‘El Niño’ es la relación con Diego Pablo Simeone, tanto desde el inicio, cuando eran compañeros en el terreno de juego, hasta estos últimos tiempos en el que el argentino era quien estaba al mando. Sobre todo, en esta última etapa es cuando más “incomodidades” hubo.

Fernando Torres se queja de su falta de participación en el equipo como delantero titular. Él mismo reconoce que podía “aceptar que uno no está para jugar los 40 partidos de la temporada como titular, pero nunca podré aceptar que no estaba para estar ni siquiera en los convocados”, situación que ocurría porque, tal como él mismo asegura: “Creo que su cabeza nunca fui el delantero titular”. Esta falta de presencia del madrileño en el terreno de juego, desconcertaba a los aficionados, quienes querían y pedían ver a Torres dándolo todo por el equipo. Su vuelta al club fue todo un acontecimiento, más de 45.000 personas fueron al Estadio Vicente Calderón a recibirle a la ribera del Manzanares, ‘El Niño’ que tanto les había dado, regresaba a casa y el ‘Cholo’ es consciente de esta ansia de los hinchas rojiblancos, sin embargo, desde su posición técnica, tenía otra forma de entender cómo había que actuar: “El ídolo del club genera muchas expectativas, genera mucha atención en los medios de comunicación, pero nosotros, los entrenadores, tenemos que compensar lo que siempre necesita el equipo”.

Esta búsqueda de Simeone por lo mejor para el club es asumida por Torres, quien tenía claro que “la única manera de contestarle es trabajando, trabajando y si no juegas, trabajas más y sin malas caras, siendo positivo e importante para el grupo desde el lugar donde me toca, desde el banquillo, en el entrenamiento… en cualquier sitio donde me toque sumar. Era el último año en el Calderón yo no podía fallarles, de la manera que me tocaba tenía que estar ahí”. Y efectivamente, así lo hizo. Su último partido en el estadio en el que su pasión por los colores rojiblancos creció, no pudo ser mejor. Marcó un doblete que le hizo sentir “a la altura de las grandes finales que he jugado porque al final el Calderón era el teatro donde yo soñaba con actuar, al que fui a muchísimos partidos como aficionado, tuve la oportunidad de debutar, cumplí mi sueño… y sabía que era el último, que se iba a acabar y no iba a haber más. Si vivimos de los símbolos, de las emociones y de los sentimientos, ahí se iban todos los sentimientos de los últimos 50 años”.

Sin embargo, dejando a un lado las emociones, que se llevan dentro, incluso el propio consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, reconoció que la situación era bastante tensa entre ambos: “El nivel competitivo actual del Atlético, la exigencia de nuestro entrenador, el carisma de Fernando… todo eso hacía que fuera muy incómodo para todo el mundo tener una persona tan carismática como Fernando y que no jugara permanentemente en el equipo. Eso al final podría dañar la relación entre Diego y él. Por eso los junté en mi casa y allí decidimos que lo mejor para las tres partes era otra vez volver a separarnos durante un tiempo”.

Las razones del porqué se realizó esa reunión “no fueron del todo así”, sino que se desencadenaron a raíz de, según afirma Fernando Torres, “una rueda de prensa desafortunada de Simeone donde por primera tiene una mala respuesta y se produce una situación incómoda para lo aficionados”. A la rueda de prensa a la que se refiere el ex jugador del Atlético de Madrid, es aquella en la que una periodista le pregunta a Simeone si él estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase una temporada más en el equipo, a lo que, casi sin dejar terminar de plantear la cuestión, respondió un rotundo “no”.

Torres asegura en su documental que él fue a esa reunión con una idea en la cabeza, que se le iba a “dar una disculpa o una explicación y no es así”. De manera opuesta, la versión del Cholo es un tanto distinta puesto que afirma que: “Fue una charla muy sincera. Tuvimos la oportunidad de salir y darnos un abrazo porque él fue muy sincero con lo que pensaba de mí y yo de él, entonces creo que a partir de eso te deja en una situación en las que nos podemos hablar y mirar porque nadie se guardó nada y obviamente siempre fuimos lo más directos”. A pesar de las confrontaciones y las tensiones acumuladas entre ambos, el madrileño muestra a través de sus palabras, comprensión ante las actitudes de Simeone, ya que él mismo reconoce que “primero ha sido mi ídolo, luego mi compañero y luego mi entrenador. Y por eso entiendo su incomodidad desde su punto de vista”.

La salida del club por parte de Torres fue entendida por Gil Marín como la actitud “más generosa porque entendió que si continuaba se podía generar una situación de crispación”. En esa misma línea, Antonio Sanz, de su agencia de representación, concluía que “Fernando no quiso ser un problema para el Atlético y por eso tomó la decisión de marcharse”.

