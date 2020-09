Almeida, que defendía las caceroladas de Núñez de Balboa, considera "irresponsable" la manifestación de Sol

Han pasado solo unos meses, pero el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida parece que tiene dos formas de valorar las protestas ciudadanas. Desde el "derecho a protesta", para los que se concentraban en las calles de Núñez de Balboa con cacerolas en plena desescalada, hasta los 'irresponsables' que se manifestaron ayer en la plaza de Sol en Madrid para mostrar su descontento con lo que consideran un "confinamiento de clase".

Almeida calificó de "profundamente irresponsable" la concentración en la Puerta del Sol contra las medidas adoptadas por el Gobierno regional para frenar el aumento de contagios por COVID-19. "No digo que no pueda haber discrepancias, pero usar políticamente un eslogan que lo único a lo que conduce es a empeorar la situación pienso que no es el camino más corto ni más recto para acabar con la situación. Quien quiera hacer bandera de la situación que desgraciadamente atraviesa Madrid se está equivocando", ha lanzado en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno extraordinaria.

Un total de 27 asociaciones ciudadanas de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, junto con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) firmaban ayer el Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada del coronavirus, en el que rechazan los confinamientos selectivos y las "políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando".

El propio Almeida aseguraba que las manifestaciones en las calles de Núñez de Balboa, cuando no se permitían aglomeraciones, ni reuniones de más de diez personas porque estábamos bajo un estado de alarma, eran "derecho de protesta", aunque había que compatibilizarlo con las medidas sanitarias que se habían tomado. "Nosotros desde luego entendemos que se produzcan esas protestas, cualquier persona puede manifestar su acuerdo o desacuerdo", explicaba entonces.