Un donante anónimo alemán le ha dado una segunda oportunidad: "Gracias a mi donante yo sigo viva"

Azahar Villanueva es una joven malagueña que vive desde hace cinco años en el barrio madrileño de Leganés. Con 30 años y un hijo de 7 recibió el mazazo que no esperaba. Acudió a donar sangre y a las horas la llamaron del hospital para comunicarle que "había algo mal en su sangre. Al principio los médicos creían que era mononucleosis pero el diagnostico se complicó, me diagnosticaron una leucemia y el mundo se me desmorono", cuenta Azahar.

La trataron con quimioterapia en el Hospital Severo Ochoa y el trasplante se realizó en el Gregorio Marañón. Allí le buscaron un donante compatible, un alemán. Y no es casual que después de dos intentos, el trasplante con un donante hombre se realizará con éxito porque pese a que donan mucho más las mujeres. En una proporción de 63% frente al 37% de hombres, las posibilidades de que un varón llegue a ser donante efectivo triplican a las de las mujeres, puesto que son los más solicitados al relacionarse su donación con mejores resultados después del trasplante. Por eso les pide a los hombres que se animen, que salgan a donar "que pierdan el miedo a las agujas, que está demostrado que su médula es más valiosa a la hora de hacer el trasplante".

La importancia de donar

Azahar sólo tiene palabras de agradecimiento para su donante anónimo y para todos los que permiten que otra persona pueda vivir y anima a la donación: "Animaros, donad, que podemos salvar muchas vidas, que no sólo lo agradecemos los que somos receptores sino las familias, los amigos que pueden seguir compartiendo con nosotros la vida. Mi hijo está super feliz de tenerme aquí en vez de haberme perdido como podía haber pasado".

La donación de médula ósea crece en España

Con 434.000 donantes en los primeros meses del año, nuestro país supera con creces los 400.000 donantes previstos para 2020 y se acerca paulatinamente al medio millón, objetivo propuesto para el 2022. Desde que la ONT pusiera en marcha el plan nacional de médula ósea en 2013, el número de donantes registrados se ha cuadruplicado. Solidaridad que no ha frenado la COVID-19. Los datos reflejan que pese a las dificultades que generó la crisis sanitaria, durante el estado de alarma se registraron un total de 5.734 donantes de médula y se produjeron 45 donaciones efectivas.