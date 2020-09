Maverick Viñales gana en Misano para volver a meterse en la lucha por el Mundial

El español Maverick Viñales logra el triunfo en el Gran Premio de Emilia Romagna y la Riviera de Rimini de MotoGP, disputado hoy en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, junto con Joan Mir y Pol Espargaró completando así un triple podio español. El piloto italiano Francesco Bagnaia, quien parecía ser el claro ganador a pocas vueltas del final, acabó sufriendo una tremenda caída que dejó vía libre por completo al piloto español para hacerse con la posición de líder de la carrera, consiguiendo así su primera victoria de la temporada.

Uno de los momentos duros de la carrera ha sido la retirada de Valentino Rossi, quien tras una fuerte caída intentó reincorporarse, pero antes de acabar en los últimos puestos, prefirió no continuar en la lucha de hoy. Poco antes de la caída del italiano, el español Aleix Espargaró también se cayó, lo que obligó al italiano Franco Morbidelli a salirse de la pista para evitar la colisión.

Jack Miller, compañero de equipo de Bagnaia, ya en la octava vuelta tuvo que parar por problemas en el tren trasero, lo cual empezó a dibujar sospechas sobre que al líder de la carrera en ese momento podría ocurrirle lo mismo, y así fue. Mientras todo esto centraba la atención de los pilotos, Alex Márquez, quien había comenzado en la parrilla de salida en la decimoséptima posición, se colocó en la octava sin ningún problema, estando así en el top 10 de la carrera.

La mala fortuna para Bagnaia se produjo a menos de siete vueltas para el final. La pelea por el segundo puesto fue testigo de un espectacular doble adelantamiento de Joan Mir. Después de que Quartararo le metiera la moto a Pol Espargaró buscando a toda costa conseguir la segunda posición de la carrera, Joan Mir del cuarto puesto avanza hasta el segundo en cuestión de segundos.

Viñales no se aferró al primer puesto en cuanto estuvo a su alcance y no cometió errores. Su primera victoria de la temporada, la nº8 en la categoría de MotoGP y la nº24 de su trayectoria deportiva, no ha podido estar mejor acompañada que por otros dos españoles, Joan Mir y Pol Espargaró, quienes han subido al podio muy emocionados.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.