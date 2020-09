"Ajo y agua": la publicación de un miembro de NNGG del PP que indigna a miles de madrileños

Si ya miles de madrileños mostraron su enfado e indignación por las restricciones impuestas en las 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, que en su mayoría afecta a las zonas del sur con menos recursos, ahora las redes sociales se han incendiado por el comentario de un miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular.

La culpa de la pandemia es de los madrileños viene a decir David Núñez en una publicación en su cuenta de Twitter. "Madrid, ajo y agua", empieza escribiendo, y continúa responsabilizando a los ciudadanos de la transmisión descontrolada del coronavirus. "Más autocrítica de por qué se ha llegado a este punto, que tal vez la política no ha sido la responsable de lo que haya hecho la gente en su vida personal", aseveró el 'popular', disculpando la gestión política de la pandemia.

A los pocos minutos de darle al botón de publicar, un aluvión de comentarios abarrotaron el tuit. La furia, indignación, y crítica de los más afectados por las restricciones no dejaron pasar desapercibidas las palabras del miembro de NNGG, que enseguida recordaron la ineficacia del Gobierno madrileño y sacaron a relucir lo que podrían haber hecho las autoridades regionales para evitar llegar a este punto de la pandemia.

"La culpa es de los pobres no de los que no han contratado rastreadores, sanitarios, profesores... Es pura ideología, no les pesa nada la situación", así comentaba un usuario la publicación de David Núñez, que era aplaudido por muchos que lanzaban sus respuestas en la misma línea. "Cuantos rastreadores tenía que haber contratado yo como persona? Por saber", escribía otro.

Ante la avalancha de réplicas, el miembro de NNGG decidió privatizar su perfil de Twitter para que dejaran de llegarle las críticas. Pero que se sepa, no ha borrado la publicación, sino que decidió proteger la cuenta con el candado. Un acto, que tampoco han pasado por alto los ofendidos.