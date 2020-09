Andoni Zubizarreta, exportero del Athletic, Barça y Valencia, analizó la situación de Leo Messi en el Barça y contó una curiosa anécdota de uno de los entrenadores culés, el Tata Martino.

"Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra sí mismo", comenzó a explicar durante una charla con Vicente del Bosque para El País.

Zubizarreta, exdirector deportivo del Barça, también habló de la importancia de la relación entre el jugador y sus entrenadores. "El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé".

Respecto a la actual situación del argentino, Zubizarreta explicó que "hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador y Leo es de esos". "Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores", añadió.

