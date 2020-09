El Gobierno alemán cree que la segunda ola del coronavirus en España está descontrolada

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, advirtió este lunes del peligro de que el incremento de los casos de COVID-19 en los países vecinos acabe afectando a Alemania y puso a España como ejemplo de lugar donde la pandemia "no está bajo control".

En una entrevista en la radio pública nacional Deutschlandfunk, Spahn se mostró cauteloso sobre la evolución de la situación en su país y llamó a mantenerse alerta por la subida de los casos en gran parte de Europa. "Lo que me preocupa es la dinámica. Pero no sólo en Alemania, sino especialmente en nuestros vecinos inmediatos, como Francia, Austria, Holanda, todos estos países tienen una incidencia mucho mayor que la nuestra y una dinámica, por ejemplo en España, que parece que no está bajo control", aseguró.

Spahn destacó que la movilidad dentro de Europa favorece la importación de casos de otros países, por lo que, a su juicio, el repunte de los casos en regiones aledañas, "antes o después" tendrá su repercusión en Alemania. Por el momento, y pese al reciente incremento de los casos de COVID-19 en Alemania, el ministro de Sanidad considera que la situación está bajo control en el país.

Si se analizan no sólo los nuevos casos, sino también la ocupación en hospitales, las camas disponibles en unidades de cuidados intensivos y la cifra total de muertos por el coronavirus, argumentó Spahn, Alemania y su sistema sanitario pueden "soportar bien" la actual situación.

El sistema sanitario está actualmente "claramente mejor preparado" para la pandemia que a principios de año, por la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos y la puesta en marcha de registros digitales.

Otro riesgo, apuntó Spahn, es que los nuevos casos, en su mayoría entre individuos jóvenes que presentan escasos síntomas, acabe saltando a población de riesgo, especialmente, a personas mayores.

El ministro de Sanidad ya se refirió la semana pasada a la situación de la pandemia en España y reconoció no entender cómo se habían disparado los casos en ese país tras el restrictivo confinamiento que puso en marcha. "La situación en España me preocupa", reconoció al ser interrogado al respecto y apuntó que "no hay muchos otros países en la Unión Europea que adoptasen medidas tan duras para controlar la primera ola" de la pandemia. "No puedo decir qué pasa", agregó Spahn, e indicó que sería preciso investigar "en profundidad" las causas que han llevado a esta evolución de la pandemia en España.

Alemania informó este lunes de que en las últimas 24 horas ha registrado 922 nuevos casos de COVID-19, aunque las cifras del fin de semana suelen ser inferiores porque no todos los municipios reportan sus datos para las estadísticas nacionales.

Estos son las cifras aportadas por el Instituto Robert Koch, centro epidemiológico de referencia en Alemania, que ha advertido de un "nuevo incremento de los contagios" tras los 2.297 casos anunciados este sábado, el máximo desde abril, y los 1.345 registrados el domingo.

En total, Alemania suma 272.337 casos de coronavirus --sobre una población total de 83,2 millones de personas--, de los que unos 242.200 ya se han recuperado de la enfermedad.

Alemania considera España como país de riesgo y recomienda no visitarlo. La cuarentena al ingresar en Alemania procedente de España es actualmente obligatoria hasta que no se presente un test negativo de coronavirus.