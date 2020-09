La NFL se pone seria: contundente multa a los entrenadores que no llevaron la mascarilla en los partidos

La importancia de las mascarillas en esta era en la que la pandemia del coronavirus tiene en alerta a toda la población mundial es mayúscula. De ahí que todo agente popular e importante deba dar ejemplo.

Algo que la NFL entiende como una máxima, pues así lo ha demostrado con las sanciones que ha ejecutado a los tres entrenadores de la liga de fútbol americano que no llevaron puesta la mascarilla este domingo en sus partidos.

Se trata de Vic Fangio (Denver Broncos), Pete Carroll (Seattle Seahawks), Kyle Shanahan (San Francisco 49ers), los cuales han sido multados cada uno con 100.000 dólares por no utilizar la mascarilla.

Además, no solo los entrenadores han sido multados, los tres equipos también tendrán que pagar una multa por el desliz de sus técnicos: 250.000 dólares cada equipo por no haber usado la mascarilla. En total una recaudación de más de un millón de dólares en sanciones por no llevar la mascarilla.

