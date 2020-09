Cuidado con este correo relacionado tus impuestos: es una estafa para infectar tu ordenador

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre la proliferación de una estafa mediante la que un grupo de cibercriminales quieren instalar archivos corruptos en tu ordenador. Todo ello través de un correo electrónico, como otros tantos que hemos visto durante estos últimos meses, en los que los responsables del ataque se hacen pasar por una institución de renombre para ganarse nuestra confianza y hacerse nuestros datos.

Según ha dado a conocer la OSI, organismo que pertenece al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), los responsables del ataque utilizan diferentes argumentos para conseguir que la víctima del ataque pulse sobre un enlace y descargue un archivo malicioso. Entre otras cosas, los cibercriminales te anexarán un documento explicándote que se trata de un comprobante fiscal digital o un comprobante de transferencia.

Así actúan los estafadores: te incitan a contestar cuanto antes para que caigas en la trampa

Los correos identificados por el Incibe contienen una serie de asuntos que tienen como objetivo llamar la atención de su víctima. Entre ellos algunos como 'Devolución de Impuestos' o 'comprobante de transferencia bancaria'. Sin embargo, y como suele pasar en este tipo de ataques, desde la Oficina de Seguridad del Internauta recuerdan que los cibercriminales pueden utilizar otros asuntos diferentes para llamar su atención y que caigan en la trampa.

Tras abrir el correo electrónico, nos encontraremos un mensaje que no contiene incoherencias ni numerosas faltas de ortografía, tal y como explica la OSI. En él nos explicarán que tenemos que presentar una serie documentos anexos antes de un plazo que está cerca de cumplirse para poder recibir los impuestos prometidos. Todo ello para que no le des demasiadas vueltas al correo electrónico y lo firmes cuanto antes.

Querrán que te descargues un anexo sospechoso: no lo hagas

Junto a este texto encontrarás imágenes en miniatura que simulan ser documentos adjuntos. Tras pulsar sobre el mismo, un enlace fraudulento nos llevará a una página desde que se descargará un archivo comprimido en una carpeta. Y no, no es un documento para resolver nuestros problemas con la Agencia Tributaria. Se trata de un archivo malicioso que infectará el ordenador y permitirá a los atacantes hacerse con el control del mismo. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas característica, ni caso.

Así es el correo en cuestión. / Incibe

Tal y como recuerda la OSI a través de su página web, no descargues contenido si no estás seguro de lo que vas a descargar. Antes de actuar, ponte en contacto con la Agencia Tributaria por otras vías para descubrir si quieren hacerte una transferencia bancaria o si tienen que devolverte una serie de impuestos. De esta manera, y si te enfrentas a un mensaje de este tipo, evitarás que los atacantes infecten tu ordenador y puedan hacerse con los datos que hay en el interior del mismo.