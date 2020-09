La viróloga Margarita del Val dice que el confinamiento por zonas no es eficaz y pide medidas "más fuertes"

La inmunóloga Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha avisado de que, con la llegada del otoño, "entramos en una etapa muy mala" que obligará a tomar "medidas más fuertes" para frenar la expansión del coronavirus, aunque, a su juicio, el confinamiento por áreas o zonas no es la mejor opción.

En una entrevista con EFETV, la viróloga del CSIC se ha referido a las restricciones de movilidad que se han aplicado a las zonas sanitarias más afectadas de Madrid y se ha mostrado partidaria de tomar "decisiones concretas, más que medidas genéricas" y ha apostado por un confinamiento selectivo "de personas, no por áreas".

Del Val es partidaria de medidas concretas como hacer un seguimiento de los casos positivos y de sus contactos, "de aislarlos y facilitarles residencias medicalizadas para que no se queden en casa y contagien a toda la familia porque solo tienen un baño"; de asegurar un transporte público "frecuente y seguro" para todas las personas que tienen un trabajo presencial, o blindar las residencias sin visitas, una medida "muy dura" con consecuencias para la salud mental de los ancianos pero que es "a única manera de protegerles".

A su juicio, los confinamientos por áreas o zonas solo son útiles en pueblos pequeños, pero en las grandes ciudades, como Madrid, "creo que el confinamiento no es eficaz. En Madrid tendría que hacerse la otra gran medida que anunciaron hace una semana y que todavía no se ha iniciado, la de los nuevos test de antígenos que son muy buenos, prometedores y más baratos y de lectura rápida en 15 minutos y localizar todos los positivos de las áreas afectadas y darles apoyo para que se confinen y que sus contactos sean rastreados"

"Esta selectividad sobre las personas sería mucho más eficaz -ha subrayado Del Val- y aunque requiere más recursos, también sería más rentable".

En la entrevista, también se ha mostrado contraria a la posibilidad de rebajar el confinamiento a 10 días para los contactos estrechos: "Dada la situación epidemiológica en España y la estación del año en que estamos, con todo el invierno por delante, no soy partidaria de rebajar la cuarentena de 14 días".

Ese periodo se estableció porque ese es el tiempo medio en el que la mayoría de las personas acaba desarrollando el virus pero "una de cada 20 personas" puede contagiar a otros incluso aunque haya guardado la cuarentena y si se baja a diez días, "en lugar de una de cada 20 habrá 2,5 personas capaces de contagiar. No creo que sea el momento de hacer esto".

Sobre la campaña de vacunación de la gripe, Del Val ha aconsejado a los grupos de riesgo que se vacunen para evitar dudas y para no recargar al sistema de salud por otros virus respiratorios pero "los que no estén en estos grupos tienen un sistema inmunitario suficientemente potente como para no hacerlo, salvo los sanitarios que están expuestos o pueden exponer a sus pacientes", ha dicho.

Del Val se ha referido también a la carta que junto a otros 19 científicos han publicado en The Lancet para reclamar al Gobierno la creación de una comisión independiente de expertos que analice "inmediatamente" la gestión de la pandemia por parte de las autoridades españolas, tanto del gobierno central como de los autonómicos.

"La razón fundamental es hacerlo mejor la próxima vez, y aprender de toda la experiencia que tenemos, positiva y negativa", y para identificar lo que se ha hecho bien y cuáles han sido los errores más grandes "pero no para buscar culpables, sino para aprender para el futuro" porque "tenemos pandemia para rato", ha advertido.

Por eso, ha insistido, la comisión debería estar formada por expertos independientes que no hayan asesorado a ningún gobierno y que entre ellos haya más científicos de todas las áreas para "identificar lo que se ha hecho mejor y buscar sinergias" y saber cómo ayudar a cada área en concreto: social, sanitaria, etc.

Pero además de identificar todos los errores y aciertos de la gestión de esta pandemia, para Del Val es esencial garantizar la prevención, "un área fundamental de la salud pública que es la herramienta más importante para luchar contra las enfermedades infeccionas y las emergencias" y que, desde la crisis de 2009, "ha estado desatendida y ahora lo hemos visto, con la falta de rastreadores y de personal formado en el rastreo para actuar inmediatamente".

Para combatir esta pandemia, "tenemos que trabajar y remar todos en la misma dirección porque a los políticos les vamos a votar por lo que hagan, no por lo que nos prometan. Espero que se den cuenta de que la intervención temprana es la mejor y la menos impopular y que cuenten con los científicos para ayudarles", ha concluido.