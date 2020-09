Casa Real comunicó al CGPJ que el rey no iría a la entrega de despachos "porque el Gobierno no lo autorizaba"

José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha reconocido este miércoles a 'Hora 25' que la Casa Real comunicó en un primer momento que el rey Felipe VI participaría en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces y que fue la misma Casa Real la que les comunicó después que el rey "no podía participar en el acto" porque "el Gobierno no lo autorizaba".

"Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba", ha dicho Macías a la SER.

"Le puedo asegurar sin margen de duda ni error de ningún tipo que la confirmación escrita está en el CGPJ. La explicación hasta donde yo sé es que no puede hacerlo porque no cuenta con la autorización del Gobierno. Ignoro por completo los motivos que el Gobierno, si es que ha proporcionado alguno a Casa Real, ha hecho valer para indicar que ese acto programado en la agenda no se llevara a cabo", afirma Macías.

El vocal del CGPJ ha reconocido que están muy molestos en el Poder Judicial y que nadie en el Gobierno les da explicaciones del motivo por el que, por primera vez, no será el rey quien presida el acto de entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces, sino que lo hará el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Ustedes desde el Consejo emitieron la invitación en la que figuraba que el rey iba a presidir el acto. ¿Qué pasó después?

Pues pasó después que se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que no podía hacerlo porque el Gobierno no lo autorizaba. Que su majestad, por exigencia de la Constitución, sus actuaciones oficiales precisan ser refrendadas por el Gobierno o uno de sus miembros. En este caso parece que no ha sido así.

¿A ustedes alguien en algún momento les confirma previamente que el Rey sí iba a ir?

Por supuesto, nos lo confirma Casa Real. Tenga en cuenta que movilizar a nada menos que al jefe del Estado no es algo sencillo y esto tiene una dinámica. Primero se cursa a la invitación a su majestad, como se ha hecho siempre. Casa Real contesta aceptando o no aceptando, naturalmente aceptado, como hace siempre el Consejo General del Poder Judicial. Luego es necesario planificar y organizar un trabajo intenso que exige coordinar tanto protocolo como seguridad común. En definitiva, toda la organización que va aparejada a este acto, aquí se ha hecho todo eso y la carta pues nos ha llegado creo que dos días antes o tres días antes.

¿La Casa Real exactamente cuando les dice que si va a acudir el rey?

No sabría decirle, pero le puedo asegurar, sin margen de duda ni error de ningún tipo que la confirmación escrita está en el Consejo General del Poder Judicial.

Por lo tanto, estaba confirmadísimo por la Casa Real. A usted se lo había confirmado hace pocos días la propia Casa Real y luego les dice que no puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que dan?

Lo que se nos hace saber es que no puede hacerlo porque no cuenta con la autorización del Gobierno. Esto es lo que yo sé. Esa es la razón. Lo que no puedo decirles son los motivos de la razón. Ignoro por completo cuáles son los motivos que el Gobierno, si es que ha proporcionado algún a Casa Real, ha hecho valer para indicar que se ese acto programado en la agenda de Casa Real no fuera a llevarse a cabo.

¿No les consta que sea por cuestiones de seguridad, como dice el comunicado de la APM?

Yo le puedo decir que nosotros en el Consejo, hasta donde a mí me consta, que es hoy a mediodía, no hemos recibido ninguna indicación de que hubiera problemas de seguridad más allá de los habituales que hay cuando se celebra un acto oficial en el que tiene que participar su majestad. A nosotros no se nos ha comunicado. Créame que yo tengo curiosidad en saber si existen problemas de seguridad. Tengo en alta estima la vida de las personas, como la de su majestad, la de las demás autoridades que van a participar y la de los compañeros jueces que van a empezar su andadura, pero también tengo en alta estima la mía y francamente, estoy desconcertado. No sé si la situación de riesgo, que por otro lado yo vivo en Cataluña y ahora mismo pues la verdad es que la percibo, llega a tal extremo como para impedir la participación de su majestad en un acto en el que ha intervenido tradicionalmente desde que inició su reinado.

Al Consejo General del Poder Judicial, ni el Gobierno, ni la Casa Real, ni ni el servicio de Seguridad de la Casa Real en las últimas semanas le había comunicado ningún tipo de inquietud sobre la seguridad específica de este acto

No. Nosotros no tenemos absolutamente, insisto, ningún tipo de comunicación oficial indicando motivos concretos. Tenga en cuenta que al acto no sólo va a asistir Su Majestad, que ya no asistirá, sino que va a asistir el ministro de Justicia, que era el llamado a refrendar la actuación de Su Majestad y que sí va a asistir. Van a asistir el presidente del Tribunal Constitucional, que es la quinta autoridad del Estado, va a asistir el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es la sexta autoridad del Estado, van a asistir otras autoridades, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, van a asistir todos los miembros de la promoción que toman los despachos... Hay bastantes autoridades como para pensar que si hay razones de seguridad para que el acto no se celebre o se celebre en otro formato, esto desde luego tendría que estar comunicado porque tendríamos que estar adoptando medidas inmediatamente. Sería irresponsable no hacerlo. Yo insisto que en estos momentos desconocemos si existen razones de seguridad que nos obliguen a adoptar alguna medida de prevención, como trasladarle el lugar de celebración, celebrarlo en otro momento... Y el acto se celebra pasado mañana.

¿Y el Gobierno qué les dice? Entiendo que han pedido algún tipo de explicación al Gobierno de por qué impide la presencia del rey en un acto tan importante para la carrera judicial.

Esto tiene una cadena de explicaciones. Nuestro invitado era el jefe del Estado y él nos ha dado una explicación que para nosotros no requiere de mayor extensión, porque conocemos la Constitución y sabemos que su participación exige refrendo. Por lo tanto, si se nos indica que ese refrendo no se va a poder producir pues ya entendemos. Quien tiene que dar las explicaciones, esperemos que las haya dado a Casa Real, pues es el Gobierno que sabrá por qué lo impide.

¿Cómo de explícito es esa explicación en la que la Casa Real les explica que el Gobierno ha vetado la presencia del rey?

No lo ha vetado, hasta donde yo sé. No se ha autorizado.

¿Hay malestar en el CGPJ por este movimiento?

Yo le puedo decir que entre no pocos vocales, efectivamente existe malestar, mucho malestar. Tenga en cuenta que su majestad es un símbolo. No lo digo yo, lo dice, lo dice el artículo 56 de la Constitución. Simboliza la unidad y permanencia del Estado. Por lo tanto, que su majestad esté presente en un acto en el que intervienen los jueces que van a empezar su andadura, que, como dice también la Constitución, van a impartir justicia en nombre del rey... Lo que simboliza la presencia del Estado en el acto en el que ellos van a participar se haga patente desde el primer momento es un gesto de una importancia extraordinaria. Por eso siempre se ha invitado a su majestad y por esa razón siempre su majestad ha tenido la deferencia de aceptar la invitación. Si la presencia de Su Majestad es un símbolo, que no esté obviamente también lo es y por eso causa un tremendo malestar.

¿Qué cree que simboliza que el rey no esté el viernes en ese acto?

No lo sé. Yo sé que simboliza algo, pero no consigo saber qué, porque no se nos ha explicado ni se ha dado una explicación razonable de las razones de la existencia de su majestad.

Quedan dos días para ese acto. ¿Confía en que el Gobierno rectifique y el rey esté el viernes allí en la entrega de despachos?

A estas alturas ya ni confío ni dejo de confiar. Preferiría que, efectivamente, su majestad estuviera. Pero más allá de esta preferencia, lo que sí vamos a hacer es los miembros del Poder Judicial recibir a los nuevos compañeros con la dignidad y la solemnidad que merecen. Lo lamento profundamente por ellos y espero que entiendan que las circunstancias que rodean todo este desafortunado acontecer no tienen nada que ver con el Poder Judicial, que son interferencias externas y que a partir de aquí den un ejemplo de saber estar y de lo que se espera de un juez.