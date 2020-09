El delantero uruguayo Luis Suárez se ha convertido en nuevo jugador del Atlético de Madrid tras el acuerdo entre el FC Barcelona y el conjunto rojiblanco, anunciado en la medianoche del jueves, y pone fin a seis temporadas en la 'Ciudad Condal' en las que consiguió 13 títulos y marcó 198 goles.

Suárez, que fue Pichichi y Bota de Oro en la temporada 2015/16, se ha despedido del Barça hoy, en un acto con posterior rueda de prensa telemática del jugador.

El delantero uruguayo no pudo aguantar las lágrimas en su despedida con el Barcelona, y apuntó que "además de un jugador, se va un ser humano que tiene sentimientos".

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada desde que empezó su acto, Suárez aseguró que "siempre" estará "agradecido" al club por "la confianza" que depositó en él cuando lo fichó en 2014.

"De acá me llevo amigos", aseguró el punta charrúa, antes de reiterar su amor por el Barça: "Esté donde esté, habrá un culé más".

📹⚽ Luis Suárez, sobre si tiene algo que reprocharse tras su salida del Barça



🗣️ "¿A mí? ¿O a...?"



🔴 Sigue la rueda de prensa en directo: https://t.co/ZSu4EspGHe pic.twitter.com/WfQS8qWlxE — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2020

"El entrenador no contaba conmigo"

"Por más que tengas contrato, a veces uno necesita cambios, o el club. En este caso, es que el entrenador no contaba conmigo. Pero me voy con la sensación de que he cumplido con las expectativas, ser tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar una linda marca", aseguró en rueda de prensa.

🔴 “Se va un ser humano que tiene sentimientos”: el momento más duro de Luis Suárez en su despedida del Barcelona



⚽ El jugador rompe a llorar cuando recuerda su paso por el clubhttps://t.co/YaOqePQzTEpic.twitter.com/MLdlv1J4uD — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2020

Una salida "muy difícil" para él. "Uno no es ajeno a lo que pasa en la vida del fútbol, a la prensa, se especulaba mucho de los jugadores que podían salir, y cuando llega Koeman, se confirma. Ya lo tenía aceptado, traté de llegar a un buen final, como se llegó", reconoció.

Y, de su marcha, reiteró que la tenía asumida. "Ya lo pensé y ya lo he pasado, me siento capacitado para seguir compitiendo en LaLiga y tengo muchas ganas. Más tras el año que vivimos, y con mi lesión. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, con nueva ilusión y objetivos y ganas de demostrar que podía seguir compitiendo, no será en el Barça sino en otro club", apuntó.

📹⚽ Luis Suárez, sobre su relación con Messi



🗣️ "Cuando uno llegó decían \'cuidado con Leo\'. Después de muchos años, dicen que el delantero le hace mal. El tiempo que estuvimos juntos intentamos estar a la altura"



➡️ La despedida de Suárez, al completo: https://t.co/tTUmtg5eX1 pic.twitter.com/JyKjWb6Xz1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2020

Se marcha al Atlético de Madrid, equipo con el que rivalizaba mucho. "Suena irónico, pero cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo me pusieron en el mercado y hubo muchas llamadas. Me sentía capacitado para ir a un equipo en el que competir de igual a igual con Barça y Madrid. No había duda, y llegamos a un acuerdo con el club", explicó.

El ariete charrúa tenía firmado con el FC Barcelona hasta el fin de la temporada 2020/21, y para salir gratis tuvo que rescindir el contrato. El jugador internacional quería cobrar el año de contrato restante, y el club no quería abonar todo el salario. Finalmente, llegaron a un acuerdo que propició su marcha.

El de Salto será ahora 'colchonero', e intentará seguir ampliando su cuenta goleadora en LaLiga vestido con una rojiblanca a la que solía amargar varias tardes y noches. Con el Barça, metió 8 goles y dio 5 asistencias en 18 duelos contra el Atlético de Madrid.

Así fue la despedida de Suárez

Faltan solo unos minutos para que comience el acto.

Aparece Luis Suárez junto a Bartomeu.

Habla Luis Suárez: "Esto es un imprevisto, no tenía nada preparado".

Suárez: "Llegué al Barcelona por un error y estaré eternamente agradecido. Soy un ser humano con sentimientos".

Suárez: "Cada jugador tiene su forma de jugar y eso me lo guardo yo. Que esté aquí en mi despedida mi familia es algo lindo".

Suárez: "Siempre habrá gente que esté de acuerdo y gente que no sobre mi salida. Solo tengo que dar gracias al Barcelona por hacer inolvidable mi paso por el Barça".

Suárez: "Cuando el Barça me comunica que estoy en el mercado quería ir a un equipo para competir contra el Barça y el Madrid. Todavía no he digerido la despedida, pero no imagino jugar contra el Barça. Me atrae mucho este desafío, será algo lindo".

Suárez: "El club necesitaba cambios y el entrenador no contaba conmigo".

Suárez: "Este año se tiene más variedad y más alternativas para rotar en el Barça. Se va a ver un año muy bueno y que los jóvenes puedan aprovechar esa oportunidad. ¿Reprochar algo? ¿A mí? ¿O a ..? Nada. Puedo hacer mucha autocrítica en la Champions".

Suárez: "Leo sabe lo que pienso yo. Y yo sé lo que piensa él. Somos lo bastante grandes para que nos demos consejos. Leo sintió cosas raras porque uno se va y porque me voy a un rival directo. No cambiará nuestra relación ni mezclar sentimientos por enfrentarnos".

Suárez: "Sobre los reproches, hoy es mi despedida, no voy a darle el gusto a nadie".

Acaba la rueda de prensa entre aplausos.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.