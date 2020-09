"Si no cobramos, no podemos vivir": una enfermera estalla en redes y denuncia que la vocación no es suficiente

Durante la pandemia todos los profesionales de la sanidad han estado librando una batalla diaria contra el coronavirus y se han jugado el tipo en primera línea. A pesar de que la sociedad ha reconocido su trabajo y todos los días del confinamiento, las familias salían a sus ventanas a dedicarles un aplauso como forma de homenajear su labor, las condiciones laborales a las que se enfrentan los sanitarios dejan mucho que desear y la medicina es una profesión que tiende a ser romantizada.

Y es que vocación y enfermería suelen ir de la mano, pero amar lo que uno hace, no siempre "da de comer". Así lo ha denunciado una enfermera en Twitter, poniendo de manifiesto que la vocación no es suficiente, y reivindica que deje de romantizarse la profesión. "Si no cobramos no podemos vivir, trabajamos por dinero", confesaba en la publicación.

"Estoy hasta el mismísimo de la palabra vocación. Basta ya de romantizar toda la rama sanitaria", estallaba en la red social para tratar de visibilizar las duras condiciones a las que se enfrentan especialmente en el contexto de pandemia de COVID-19.

Estoy hasta el mismísimo de la palabra vocación. Que trabajamos POR DINERO, que si no cobramos no podemos vivir! Basta ya de romantizar toda la rama sanitaria. — Andrea (@andreahesolis) September 20, 2020

Esta idea ha sido compartida por muchos compañeros de profesión que se sumaban a la reivindicación de la enfermera: "Una cosa es vocación y que te guste tu trabajo y otra cosa es que se aprovechen de ti", escribía un usuario como respuesta a la publicación.

Y en la misma línea, otro miembro dejaba claro que "de vocación ni se come ni se vive". "La vocación no nos exime de pagar facturas. Si no se mejoran las condiciones, la vocación se llega a agotar y se acaba frustrado con el trabajo, lo que repercute en nuestros pacientes, lo queramos o no", afirmaba.

romantizan la profesión de enfermería para que la explotación quede enmascarada, para que parezca que somos una ONG, un voluntariado, un grupo de friquis que trabajamos con unas condiciones y derechos laborales denigrantes a costa de nuestra salud porque queremos y gratis — Celeste Lobo (@celesteloboo) September 20, 2020

La vocación no nos exime de pagar facturas. De vocación no se come ni se vive. Si no se mejoran las condiciones, la vocación se llega a agotar y se acaba frustrado con el trabajo, lo que repercute en nuestros pacientes, lo queramos o no — Hitchkicker (@N1Pathfinder) September 20, 2020

Pienso como tú. Y que conste que me gusta mi profesión, pero como decía una compañera a la que aprecio mucho "Yo, vocación de marquesa, pero trabajo para ganarme la vida" — MaríaE.Rodriguez (@granocular) September 20, 2020

Sin embargo, las palabras de la enfermera han sido criticadas por otros usuarios que la acusaban de "desprestigiar la pasión de muchos compañeros". "Vamos a ver, si tú te has metido por dinero es tu problema, no desprestigies la pasión que le ponen muchos compañeros tanto de tu profesión como la de otros. Si tú has dejado tu vocación a un lado solo por tener dinero es entendible la frustración", comentaba uno.

Otro usuario que decía haber dedicado su vida a las ONG sanitarias por vocación, se ha sentido ofendido por la enfermera y no ha tardado en responder. "No todos somos tan nauseabundamente materialistas. Y sí, mi vocación está por encima de mi cuenta bancaria. Haces mucho daño a la profesión y a la moral".

Vamos a ver, si tú te has metido por dinero es tú problema, no desprestigies la pasión que le ponen muchxs compañerxs tanto de tu profesión como la de otros. Si tú has dejado tu vocación a un lado solo por tener dinero es entendible la frustración. — illanaXXI (@IllanaXxi) September 21, 2020