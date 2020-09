José Mourinho, uno de los entrenadores más mediáticos del mundo, no suele dejar indiferente: cuenta con muchos detractores y seguidores. Prueba de ello es lo vivido en la rueda de prensa previa al partido contra el KF Shkëndija Tetovo de Europa League. Un periodista le pidió un favor muy personal dedicado a su padre fallecido.

José Mourinho ya había terminado su rueda de prensa. 🗣



Pero escuchó que un reportero macedonio estaba decepcionado por no haber podido hablar con su ídolo, así que José regresó para hablar con él...



Lo que pasó después fue increíble 😢❤️ pic.twitter.com/dXdC6eeumF — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 24, 2020

"Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Le quería saludar de su parte, aunque él ya está en el cielo. En una ocasión, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que si alguna vez tenía oportunidad de verle quería que me hiciera una foto con usted, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en usted", comenzó a explicar.

"Si me permite sacarme una foto con usted, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno. Si el partido va bien para usted y el equipo, ¿me lo permitiría hacerlo?", preguntó.

La respuesta de Mourinho fue muy considerada. "La foto no tiene nada que ver con el resultado, dala por hecho. Puede ser antes o después. El placer será mío, será un honor hacerlo. Mis respetos para tu padre, siento que no lo merezco, pero gracias", explicó.

Mourinho pide cambiar las porterías por ser más bajas

Otra de las anécdotas anteriores al partido fue que el técnico portugués pidió el cambio de las porterías porque eran 5 centímentros más bajas que las que estipula el reglamento de la UEFA.

"Pensaba que había crecido, pero no", explica Mourinho en sus redes sociales junto a una foto intentando alcanzar el larguero.

Mourinho intentando alcanzar el larguero de una de las porterías. / Getty Images

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.