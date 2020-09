El mensaje de Gareth Bale al Real Madrid: "No me arrepiento de nada"

Gareth Bale, nuevo jugador del Tottenham, ha concedido una entrevista a ‘Sky Sports’ en la que ha hablado sobre su paso por el Real Madrid: “No me arrepiento de nada de lo que he hecho en el Real Madrid", dijo.

“Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho, no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quién sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", sentenció.

Mourinho confía en que Bale se quede a final de temporada

José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, confía en que Gareth Bale, cedido al club londinense durante una temporada por el Real Madrid, se quede más tiempo cuando llegue el final de curso.

El galés recaló la semana pasada en el Tottenham con un contrato de cesión hasta el verano que viene, pero Mourinho espera que pueda alargarlo.

"Si a todo el mundo le parece bien, estará perfecto. No he hablado con (Zinedine) Zidane (entrenador del Real Madrid), pero creo que está contento con que se haya ido y nosotros estamos contentos de que haya venido. Así que, esperemos que a final de temporada se pueda quedar", dijo el técnico en rueda de prensa.

"Él sabe que es un jugador que me gusta mucho, pero también sabe que el mejor es el que juega. No va a jugar porque sea Gareth Bale, jugará porque demostrará que lo merece", añadió.

Además, Mourinho quiso zanjar uno de los rumores del verano en Inglatera y expresó su deseo de que Dele Alli se quede en el club de Londres.

"Creo que se quedará. Puedo decir que estoy convencido de que así será", afirmó Mourinho sobre el media punta inglés.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.