El tenista español, Rafa Nadal, ha reconocido que este año afronta Roland Garros en unas condiciones “más complicadas” que nunca. Esto se debe, entre otras cosas, a la climatología. El frío no es buen compañero para el balear, y además, la nueva pelota Wilson que se utilizará en el torneo es, según él mismo asegura: “muy pesada y muy lenta”, lo que provoca que sea “peligrosa para el codo y los hombros”, tanto es así que incluso lo compara con golpear “una piedra”.

El doce veces campeón del Roland Garros reflexiona sobre la situación actual, la cual es “extraña para todos”. Recuerda cómo fueron las condiciones de juego en Roma, las que califica de “bastante buenas” pero esta vez en París “son complicadas. Hace frío, es duro para todos. Esta mañana, en el entrenamiento, había 9°C, son condiciones extremas para jugar un torneo al aire libre en tierra”. Los cambios sufridos respecto a la competición se deben a la pandemia por Covid-19, que ha obligado a mover las fechas de finales de mayo y principios de junio a finales de septiembre y principios de octubre.

A pesar de que se lamenta de haber “tenido menos preparación de la habitual”, no se autocompadece ya que sabe que “son las mismas condiciones para todos” y, con confianza, afirma que está “aquí para luchar”. Las nuevas bolas del evento, que sustituirán a la tradicional Babolat, son una de las principales quejas del español, puesto que confesaba que había practicado con ellas en Mallorca antes de la reincorporación. Las condiciones no son las mismas puesto que, tal como él mismo explica: “En Mallorca hay condiciones cálidas, la pelota fue muy lenta y pesada, y aquí con este clima es como golpear una piedra. No creo que sea una buena pelota para jugar en tierra batida. Esa es mi opinión personal”.

Insta a la organización del Torneo para que analicen esto “los próximos años, también por la salud de los jugadores, porque la pelota es súper pesada y se vuelve peligrosa para el codo y los hombros”. El espíritu de lucha del número dos del mundo no deja ver mayores flaquezas y asume que “este año es lo que tenemos. Me mantengo positivo con esto. Sé que vamos a tener que jugar con esta pelota, así que necesito encontrar las mejores sensaciones posibles con estas condiciones”. Aunque ha querido manifestar que está “triste en vista del contexto actual”, él se siente “feliz de regresar” y volver a competir en torneo que históricamente más alegrías le ha dado en su carrera.

