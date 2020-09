El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se hace con pole en el Gran Premio de Rusia, la octava de este 2020 y la número 96 de su carrera. El español Carlos Sainz se queda en el sexto puesto, lo que le da opciones a optar por el podio en la carrera del domingo. La sorpresa de la ronda de clasificación de hoy la ha dado el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien en las últimas vueltas ha adelantado a Valtteri Bottas y Checo Pérez, colocándose en segunda posición.

El compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá tercero tras un mal último intento, seguido por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el español Carlos Sainz (McLaren), el francés Esteban Ocon (Renault), el inglés Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

El español Carlos Sainz no pierde los ánimos y transmite que “hay que estar contentos. Sabemos que los Renault y el Racing Point iban un poco más rápido, quizás los Libres 3 nos han hecho pensar en algo más, pero en cuando empezó la clasificación he visto que Ricciardo hacía vueltones y Pérez era rápido”. Con la mirada ya puesta en la carrera del domingo, asegura que saldrá “a por todas y a ver qué podemos rascar”. Las condiciones meteorológicas fueron lo que principalmente supuso un obstáculo en la clasificación de hoy: “Había mucho viento de cola en la curva 2, cuanto antes era de cara, ha cambiado mucho la pista y nos ha afectados más de lo esperado. Aun así, he podido pasar a la Q3 con un neumático solo y aun así la Q3 ha costado”, ha explicado el madrileño tras acabar.

Hamilton tratará de ganar este domingo su carrera número 91 en su trayectoria deportiva, lo que le permitiría igualar la plusmarca del alemán Michael Schumacher, el piloto más laureado de la historia y siete veces campeón del mundo. A pesar de salir ganador en la carrera de hoy, el inglés confiesa que hoy “ha sido una de mis peores clasificaciones, ha sido horrible. Aquí es probablemente el peor circuito para salir en la pole por el rebufo, lo más probable es que me adelanten en la salida”.

Entre los diez primeros lugares de la formación de salida no estará ningún piloto del equipo Ferrari, eliminados ambos en la Q2: el alemán Sebastian Vettel saldrá decimoquinto por una salida de pista en la parte final de la segunda sesión, y el monegasco Charles Leclerc saldrá undécimo.

