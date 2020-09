Lewis Hamilton está dominando el Mundial de automovilismo con su Mercedes, a punto de superar a Michael Schumacher en el número de victorias, sigue liderando la lucha antirracista en el mundo de la Fórmula 1, provocada por los graves incidentes por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Con todo ello, todos los pilotos se solidarizaron con la lucha antirracista y guardaron minuto de silencio. Sin embargo, la polémica llega después de la decisión de algunos de ellos de no arrodillarse, mientras que otros sí que decidieron hacerlo.

Uno de los que decidieron no hacerlo fue Carlos Sainz, algo que no ha sentado nada bien a Lewis Hamilton que rápidamente se ha pronunciado para rajar sobre la actitud del madrileño y dejando un mensaje subliminal sobre España, así lo comentó: "Tenemos un piloto español que dice que esto no estaría bien visto en España", afirma para añadir "A estos chicos tengo que intentar explicarles lo que ha pasado esa gente. He hablado mucho sobre el racismo, en mi carrera en la Fórmula 1, pero no me han escuchado demasiado", lamenta el británico.

Lewis Hamilton ya había dedicado unas palabras polémicas a nuestro país cuando se refirió a los toros y a la calidad de la educación en España, cuando aseguró: "Los niños en España aprenden a torturar y a mata toros a la edad de 14 años”, aseguró, colgando una historia de Instagram, que provocó la furia de algunos de los seguidores españoles, ofendidos con estas declaraciones.

El piloto de Mercedes también aprovechó para recordar un lamentable incidente que se produjo en el GP de Cataluña en el año 2008, cuando Hamilton sufrió insultos racistas, tal y como él mismo recuerda: ""¡Conguito de mierda!", y argumenta su posición contra Carlos Sainz afirmando que "en España no se hizo nada" después de eso.

