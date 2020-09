El 'Financial Times' critica la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid: "los contagios aumentan"

El periódico económico británico Financial Times ha publicado un artículo analizando la situación de la pandemia de coronavirus en España y en concreto compara la gestión de Madrid con Nueva York. Y la conclusión no puede ser más dura: la desescalada ha sido demasiado rápida. El diario señala que se han cometido muchos errores en la capital española por querer salvar la economía de forma temprana.

En este sentido, la publicación británica subraya el error de la Comunidad de Madrid al presionar al Gobierno central para que relajase las medidas del estado de alarma y desescalada, "sin inmutarse por la renuncia de la directora de salud pública", como protesta por esa inmediatez. "Si Madrid no vuelve a ponerse en marcha, estaremos destruyendo miles de negocios, miles de puestos de trabajo", recuerda el periódico las palabras del vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, en aquel momento.

"Se abandonaron" los planes en Madrid

Asimismo, el periódico denuncia en el artículo que "se abandonaron" los planes para levantar las restricciones en fase de acuerdo con los criterios de recursos sanitarios y número de infecciones. Y subraya que en ese momento en Nueva York se tomó la decisión de actuar más lentamente. "Fue una fatídica separación de caminos para las dos ciudades", asegura el Financial Times, que insiste en que el resultado de actuar precipitadamente en España, hizo que "hoy Madrid vuelve a ser la región más afectada de Europa".

"La historia de cómo Madrid y Nueva York se separaron es una historia de las terribles consecuencias de los errores cometidos, en particular sobre la eliminación gradual de las medidas de bloqueo; de tensiones entre consideraciones económicas y salud; y de la realidad emergente de una segunda ola de coronavirus que se estrella contra Europa", continua el medio británico.

Además, ejemplifica las diferencias que hubo en la gestión de Nueva York y Madrid en como se trató la hostelería. Así, el epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán, señaló que Madrid ha fracasado con las medidas, mientras que Nueva York consiguió el éxito. Al abrir bares y restaurantes demasiado rápido, sin tener suficientes personas disponibles para rastrear y sin realizar suficientes pruebas en la capital española, Madrid fue camino al fracaso.

"Ya es tarde"

En el artículo aseguran que en los últimos días se ha visto a un Gobierno de Madrid "cada vez más desesperado" que ha impuesto nuevas restricciones a 850.000 personas en las zonas más afectadas por el virus, principalmente los distritos pobres del sur de la región. De esta manera, prevén que ya es tarde para implementar un buen sistema de rastreo efectivo y por ahora, los confinamientos son la única salida para encauzar la gestión epidemiológica.

"Los epidemiólogos temen que esas medidas sean insuficientes para frenar las tasas de infección desenfrenadas, en particular porque los niños ahora han regresado a la escuela después de seis meses de ausencia, el clima más frío está empujando a las personas a entrar en casa donde la enfermedad se propaga más fácilmente, y los españoles todavía están socializando y visitando bares y restaurantes. donde el riesgo de infección es mayor". señala el reportaje.

Por último, el Financial Times lamenta que no se contrató al personal que la Comunidad de Madrid prometió en mayo. "Se iban a contratar a 400 trabajadores de seguimiento y localización; en julio la cifra era todavía de 182, una por cada 36.000 habitantes. Hoy el número ronda los 1.000", critica el periódico, que subraya que “la alta proporción de resultados positivos en la región, el 23% de todas las pruebas realizadas, indica que un número significativo de casos no se diagnostica".

Y los epidemiólogos alertan con un pronóstico poco esperanzador: se temen lo peor porque "el gobierno de Madrid sigue siendo reacio a cerrar la industria hostelera". "Sus medidas más recientes han consistido en cerrar los parques públicos en las zonas más infectadas de la ciudad, pero permiten que los bares y restaurantes de esas zonas permanezcan abiertos, aunque a la mitad de su capacidad y con un horario de cierre obligatorio a las 22:00 horas", explica.